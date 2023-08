Der Start von „Aktenzeichen XY ungelöst“ am 20. Oktober 1967 etablierte ein weltweit neues Fernsehgenre. Er wolle den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einsetzen, erklärte damals Eduard Zimmermann, Moderator, Erfinder und Produzent der Sendung. Die Premiere im ZDF markierte einen tiefen Einschnitt im deutschen Alltag. „Noch ahnen die Zuschauer nicht, dass sie von nun an viel schlechter schlafen werden als bisher“ – mit diesem Satz ahmt Regina Schilling geschickt den düster-drohenden Tonfall von „XY ungelöst“ nach.

Die Autorin, Jahrgang 1962, gehörte zur ersten Generation von Kindern, die mit einem Fernseher im Wohnzimmer aufwuchs. „Wir gruselten uns, aber etwas zog uns magisch an“, erklärt sie im Film, erwähnt ihre schlechten Träume und die Furcht, allein durch einen Wald zu gehen. Aufnahmen einer Zehnjährigen, die schreiend vor einem Mann flieht und von ihm fast erschlagen wird, wirken bis heute bei ihr nach. Selbst die Sichtungen über 50 Jahre später hätten Regina Schilling ängstlicher und misstrauischer gegenüber ihrer Umgebung gemacht, erklärt sie im ZDF-Begleit-Interview.

Dass die Sendung Kinder damals verwirrte und verstörte, lag zum einen an der kaum vorhandenen Medienerfahrung mit solch einem Format. Ich selbst wunderte mich damals, dass die Kamera des ZDF eine junge Frau nach der Disco bis zum Aussteigen aus dem letzten Bus begleitete – den Mord an ihr seltsamerweise aber nicht mehr erfasste. War die Kamera kaputtgegangen? Auch bei anderen Altersgefährten hinterließ „XY“ Spuren. So gestand Johannes B. Kerner Eduard Zimmermann in seiner Talkshow, er hätte immer Angst gehabt. Der entgegnete noch anno 2022 seelenruhig, Angst habe ja eine sehr gute pädagogische Wirkung, denn man werde vorsichtig.

Vorreiter des „True Crime“-Formats

Auch weitere 20 Jahre später boomt das von ihm etablierte Format, das heute „True Crime“ genannt wird. So geht das ZDF mit „Aktenzeichen XY ungelöst“ weiter auf Verbrecherjagd, seit über 20 Jahren mit dem früheren Eiskunstläufer Rudi Cerne, und zeigt auf ZDF Info im September sage und schreibe 18 neue „True Crime“-Filme. Auch kriminalistisch verbucht das bahnbrechende ZDF-Format Erfolge: Knapp 2000 der bislang 5000 Fälle wurden gelöst.

Die Autorin Regina Schilling, die sich schon mit dem Film „Kulenkampffs Schuhe“ originell und persönlich mit der TV-Historie auseinandergesetzt hat und 2019 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, fragt mit „Diese Sendung ist kein Spiel“ nach den politisch-moralischen Absichten eines Mannes, der selbst eine bewegte Jugend hatte. Eduard Zimmermann, Jahrgang 1929, ohne Vater aufgewachsen, kam mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, erst im Westen, dann als Reporter im Osten – er war vier Jahre in Bautzen in Haft, bevor er freigekauft wurde. Im ZDF zelebrierte er Stabilität und Ordnung, wirkte 1967 sehr gesetzt, obwohl er gerade mal 38 Jahre alt war.

Regina Schilling ist beim Sichten der 300 Sendungen, die er bis 1997 moderierte, ein festes Muster aufgefallen, das sie wie ein Märchen zusammenfasst: „Es war einmal ein Mädchen, das hatte ein schönes Zuhause. Es zog aus in die Welt und wollte Spaß. Das Mädchen ließ sich verführen. Es kam vom Weg ab und verirrte sich im Wald.“ Frappierend ist es tatsächlich, wie oft Zimmermann und sein Team den weiblichen Opfern ihren Leichtsinn und ihre Leichtlebigkeit vorhielten. Motto: Wären sie brav bei den Eltern, dem Verlobten oder dem Gatten daheimgeblieben, hätten sie sich nicht per Anhalter an die Autobahn gestellt oder wären nicht tanzen gegangen, würden sie alle noch leben.

Mitunter griff Eduard Zimmermann zu fragwürdigen Behauptungen

Dabei griff Zimmermann mitunter zu fragwürdigen Behauptungen, zitierte aus Kriminalstatistiken, nach denen mehr als die Hälfte der Sexualdelikte angeblich an Anhalterinnen oder im Anschluss an Gaststättenbesuche verübt würden. Doch Schilling kann diese Zahl nirgendwo finden – vielmehr werden die meisten Sexualdelikte im privat-familiären Umfeld begangen, also in einem Bereich, den Zimmermann stets als Hort der Sicherheit pries. Dazu passt, dass „XY ungelöst“ gern nach „kranken Triebtätern“ suchte. Doch selbst der Mörder der allerersten Toten von 1967 war kein fremder, böser oder kranker Mann, sondern ihr eigener Verlobter. Schillings trockener Kommentar: „Zu Hause sind wir auch nicht sicher.“

So kann dieser unterhaltsame wie aufschlussreiche Rückblick in die TV-Historie das tief konservative Frauenbild eines Machers aufarbeiten, der sich mit seiner Sendung vehement gegen die Emanzipation der Frauen wandte – und die Zitate lassen mitunter erschauern. So wird eine Frau, die aus der „Geborgenheit des eigenen Heims“ geflohen und prompt ermordet worden war, so beschrieben: „Die starke materielle Abhängigkeit und die Belastung durch die sechs Kinder, mit der robustere Frauen durchaus fertig geworden wären, scheinen sie überfordert zu haben.“

Auch gegenüber Linken und Grünen blieb Eduard Zimmermann ein scharfer Gegner. Ulrike Meinhof hatte dem „TV-Sheriff“ in einem Essay „Massenbetrug am Bürger“ vorgeworfen – Eduard Zimmermann stand auf der Todesliste der RAF und beteiligte sich später mit der Sendung an der Fahndung nach den Terroristen um Meinhof. Nach einem Mord an zwei konservativen Politikern, die laut Zimmermann den Hass „militanter Atomkraftgegner“ auf sich gezogen hätten, unterstellte er 1982 der „Grünen Bewegung“, unter ihrem Deckmantel bilde sich eine neue Szene der Gewalt und Intoleranz – den Verdacht konnte er nie belegen.



