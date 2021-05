Berlin - Auch die Defa flog mal filmisch in die Zukunft, landete aber nicht bei der „Science Fiction“. So wie die staatliche DDR-Filmfirma ja keine Western produzierte, sondern Indianerfilme, in denen tapfere Ureinwohner böse weiße Männer besiegten, so hießen die Science-Fiction-Werke hier „utopische Filme“.

Doch das Genre stieß schnell an ideologische Grenzen: Denn in der Zukunft hatte ja laut Theorie weltweit der Sozialismus oder Kommunismus gesiegt. „Kommunikation statt Konfrontation, ewiger Friede – aber keine spannende Geschichten,“ – so fasst Knut Elstermann das dramaturgische Problem zusammen.