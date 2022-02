Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) hat der deutsche Auslandssender in fünf Fällen ein Trennungsverfahren eingeleitet. Das sagte der DW-Intendant Peter Limbourg am Montag in einem Pressegespräch. Der Sender will zudem eine Antisemitismus-Definition festlegen und diese intern verpflichtend vermitteln. Diese schließe die Anerkennung des Existenzrechts Israels und die Ablehnung von Leugnung und Verharmlosung des Holocaust ein.

In den vergangenen Wochen lief eine vom Sender angestoßene externe Untersuchung gegen einige Mitarbeiter der Arabisch-Redaktion sowie freischaffende Mitarbeiter der DW im Ausland. Dies war eine Folge von Antisemitismus-Vorwürfen, die durch einen Bericht der Süddeutschen Zeitung Ende November öffentlich geworden waren.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der Psychologe Ahmad Mansour stellten am Montag die Ergebnisse ihrer Prüfung vor. Sie betonten, dass es sich um punktuelles Fehlverhalten gehandelt habe. Ein struktureller Antisemitismus in der Arabisch-Redaktion sei nicht festgestellt worden.

Es gibt elf weitere Verdachtsfälle

Neben den fünf Trennungsverfahren geht die Deutsche Welle elf weiteren Verdachtsfällen nach, wie Limbourg weiter ausführte. Neben acht Verdachtsfällen, die sich aus der Prüfung ergeben hätten, seien drei weitere Fälle im Zuge eigener DW-Untersuchungen in den vergangenen Wochen entdeckt worden. Eine dieser drei Personen sei nicht mehr bei der DW beschäftigt.

Zu Beginn seiner Ausführungen betonte Limbourg: „Es tut mir und der Geschäftsleitung aufrichtig leid, dass wir in dieser Situation sind. Allein der Verdacht, dass es in einer deutschen steuerfinanzierten Einrichtung Antisemitismus gibt, muss für Juden in diesem Land und weltweit unerträglich sein.“

Es habe etwa einen Fall gegeben, in dem man einräumen müsse, dass man dem Vorwurf einer antisemitischen Äußerung hätte konsequenter nachgehen müssen. Man hätte in dem Fall, der dem Sender bekannt geworden war, eigentlich eine sofortige Trennung einleiten müssen. Der Leiter der arabischen Redaktion habe in der vergangenen Woche angeboten, seine Führungsfunktion abzugeben. Das Angebot habe man angenommen. Man danke ihm für seine Arbeit.

Mansour ging auf die Arabisch-Redaktion als Ganzes ein. Man habe den Eindruck gewonnen, dass diese „zutiefst gespalten“ sei. Ein Neuanfang und eine Umstrukturierung seien notwendig. Man habe die große Sorge – wenn das nicht passiere –, dass in einigen Monaten etwas Neues passieren könnte, was rufschädigend für die Deutsche Welle sein könnte. Es müsse viel getan werden, um die Spaltung in einer Redaktion mit mehr als 200 Mitarbeitern zu beenden. Im Prüfbericht war von einer Atmosphäre des Misstrauens zu lesen.