Berlin - Eine junge Frau steht auf einem Stromkasten mitten in Teheran, schwenkt ihren Hidschab wie eine Fahne und trägt die Haare offen. Die Arte-Doku „Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs“ zeigt, welch hohes Risiko die Frauen im Iran für solche Bekundungen immer noch eingehen. Auf die „Missachtung der göttlichen Ordnung“ stehen lange Gefängnisstrafen. Selbst die im amerikanischen Exil lebende Aktivistin Masih Alinejad, die im Netz als Sprachrohr der Frauenproteste agiert, wird mit dem Tod bedroht. Ein Kopfgeld ist auf sie ausgesetzt.

Dabei mussten Iranerinnen zu Beginn der „Islamischen Revolution“ im Jahr 1979 ihre Haare noch nicht verhüllen. Die dokumentarischen Szenen aus dem Spielfilm „Morgen sind wir frei“ zeigen, wie die Volksmassen die Abdankung des Schahs auf den Straßen bejubelten, ungeachtet ihrer Religion, unter ihnen viele junge, westlich gekleidete Frauen.

Kurze Momente der Freiheit

Omid (Reza Brojerdi) erlebt die Revolution noch in Berlin. Der Kommunist hatte in der DDR Exil gefunden und eine Familie gegründet. Chemikerin Beate (Katrin Röver), unzufrieden mit ihrer beruflichen Karriere, folgt ihm mit Tochter Sarah in den „befreiten“ Iran. Omid wird Chefredakteur des Parteiblatts, Beate arbeitet als Wissenschaftlerin an der Uni. Sie beziehen ein großes Haus, genießen die Freiheit und das warme Klima. Dass Omids Mutter der Tochter Sarah ein Kopftuch anlegt und ihr den Koran nahe bringt, erklärt er der skeptischen Beate mit den Traditionen der alten Frau. Doch bald kommen die Bedrohungen von außen: Die neuen Machthaber stecken im Krieg gegen den Irak und verschärfen den Kurs gegen die einstigen Mitstreiter. Bomben fallen auf Teheran, die Kommunisten der Tudeh-Partei, die sich einst den Tod des Schahs gewünscht hatten, geraten ins Visier der Mullahs und werden selbst mit dem Tod bedroht. Beate will in die DDR zurück, doch ihrer Tochter wird die Ausreise verwehrt.

„Nicht ohne meine Tochter“ hieß mal ein US-Spielfilm, in dem eine Amerikanerin mit ihrem Kind spektakulär aus dem Iran flüchtete. Doch während der Blockbuster 1991 voller antimuslimischer Klischees steckte, sich der Gatte als fanatischer Despot und der Iran als Hölle entpuppte, bleibt „Morgen sind wir frei“ ein bitteres und vielschichtiges Liebesdrama. Beate und Omid werden vom Strudel der Ereignisse fortgerissen, versuchen sich verzweifelt aneinander festzuhalten. Omid muss sich als Chefredakteur entscheiden zwischen opportunistischer Demut und idealistischem Heldenmut: Berichtet er über die Opfer der Mullahs, seiner einstigen Verbündeten?

Drängende Fragen nach 40 Jahren

Auch wenn manche Nebenfigur nur über ihre politische Haltung definiert wird und der Nebenschauplatz DDR unstimmig wirkt (Tochter Sarah sitzt anfangs mit weißem Pionierhemd und blauem Halstuch abends am Küchentisch), so ist Hossein Pourseifi doch ein starker Debütfilm gelungen. Der Regisseur, der wie Hauptdarsteller Reza Brojerdi als Kind mit den Eltern aus Teheran geflohen war, arbeitet eine historisch aufgewühlte Zeit auf, mischt zwischen die in Spanien aufgenommenen Spielszenen immer wieder Dokumentaraufnahmen der Jahre 1979 bis 1981.

Regisseur Christian Schwochow war von der Art, wie der Film psychologische, philosophische und politische Fragen aufwarf, so berührt, dass er als Juror auf dem Fernsehfilmfestival Baden-Baden den Nachwuchspreis an Regisseur Pourseifi vergab. Die Kopplung mit dem aktuellen Dokumentarfilm auf Arte zeigt, dass die Fragen auch 40 Jahre später noch genauso gestellt werden. Wie 1981 starben auch bei den Protesten 2019 mehrere Tausend Iraner im Kampf gegen das Regime.

„Morgen sind wir frei“, Mi, 21.7., 20.15 Uhr, Arte; „Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs“, 21.50 Uhr, Arte