BerlinEs schien fast, als hätte jemand etwas geahnt: Am Mittwochmorgen machte der Mediendienst Horizont.net seinen täglichen Newsletter mit einem Stück über den Niedergang des Zeitschriftenhauses Gruner + Jahr (G+J) auf. Der Titel der Story lautete „RTL & Jahr“. Er spielt darauf an, dass der Kölner Privatsender und das Hamburger Zeitschriftenhaus – beide gehören dem Medienkonzern Bertelsmann – seit geraumer Zeit aufs Engste verbandelt sind. Im Zweifel hat in dieser ungleichen Partnerschaft das deutlich größere RTL das Sagen.

Nun gibt es schon seit Längerem Gerüchte, die zwei Bertelsmann-Töchter könnten womöglich noch enger zusammenrücken. Selbst über eine Fusion wurde schon gemunkelt. Insofern war es nicht überraschend, dass die Kollegen von Horizont.net ihren Artikel auch mit dieser Spekulation garnierten.