Brandenburg-Drama „Wolfswinkel“: Grundschullehrerin gegen rechte Influencerin

Anfangs scheint im brandenburgischen Dorf Wolfswinkel fast alles in Ordnung zu sein. Die Dorfpolizistin Melanie (Annett Sawallisch) steigt frühmorgens fröhlich tanzend in ihre Uniform. Mit ihrem Kollegen (Heiko Moede) sammelt sie im Dienst das bisschen Müll an der Badestelle gleich selbst ein und belohnt sich danach mit einem Bad im Kanal. Auch die Geburtstagsfeier für die greise Martha mitten auf dem Dorfplatz erinnert an eine Szene in „Schönhorst“, dem fiktiven Heimatdorf von Horst Krause, nicht nur, weil Carmen-Maja Antoni wieder mit von der Partie ist und leckerer Obstkuchen kredenzt wird. Doch während in der Horst-Krause-Reihe die Konflikte des brandenburgischen Landlebens stets in wohliger Harmonie aufgelöst wurden, geht es in „Wolfswinkel“ unversöhnlicher zur Sache.

Für die Unruhe sorgt Lydia (Claudia Eisinger), die Schulfreundin von Dorfpolizistin Melanie, die nach gescheiterter Schauspielkarriere in ihr Heimatdorf zurückkehrt und hier die passende Kulisse für ihren Videoblog findet. Mit dem knackig-kruden Slogan „Holt euch eure Heimat zurück!“ findet sie auch Fans vor Ort. Mit ihren neuen Mitstreitern platziert sie einen Gedenkstein für die gefallenen deutschen Soldaten auf dem Dorfplatz. Zur Gegenspielerin schwingt sich eine weitere ehemalige Schulfreundin auf: Grundschullehrerin Anja (Alina Levshin) wirbt für einen Gedenkstein für die Zwangsarbeiter, die im Zweiten Weltkrieg im Wald von Wolfswinkel eine Pflasterstraße errichten mussten – was ihr aber erst einfällt, nachdem die Steine von der Firma des Bürgermeisters (Jörg Schüttauf) abgebaggert worden sind. Die Selbstgerechtigkeit der Lehrerin Anja ist beinahe so penetrant wie die Selbstverliebtheit der Videobloggerin Lydia.

ARD/WDR WOLFSWINKEL, am Mittwoch (29.03.23) um 20:15 Uhr im ERSTEN.Lydia (Claudia Eisinger) und ihre Clique konfrontieren Melanie.© WDR/zischlermann/Simone Weigelt, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter WDR-Sendung bei Nennung "Bild: WDR/zischlermann/Simone Weigelt" (S2). WDR Kommunikation/Redaktion Bild, Köln, Tel: 0221/220 -7132 oder -7133, Fax: -777132, bildkommunikation@wdr.de WDR/ARD

Die ostdeutschen Autoren Scarlett und Alfred Roesler-Kleint schreiben aus Erfahrung

Dieses vom Westdeutschen Rundfunk produzierte, rings um Potsdam gedrehte Dorfdrama ist von einem profilierten Autorenpaar aus dem Osten erdacht worden. Scarlett und Alfred Roesler-Kleint haben selbst miterlebt, wie Vertreter der sogenannten Neuen Rechten frühere Traditionen vor Ort neu belebten und mit Heimattümelei auf viel Zustimmung stießen. Unter der Regie von Ruth Olshan weckt der Film die Erwartungen, hier könne mal darüber diskutiert werden, ob und wie es Menschen mit divergierenden Meinungen und Haltungen gelingen kann, weiter miteinander auszukommen. Dieses Problem stellt sich ja nicht nur in Dorfgemeinschaften, sondern in jedem Freundeskreis. Doch leider werden diese Erwartungen enttäuscht.

Die rechtsnationalen Deutschtümler dreschen nicht nur Heimatparolen, sondern auch mit den Fäusten. Erst prügeln sie sich auf dem Dorfplatz mit den nicht minder aggressiven Linken, dann wird die Lehrerin Anja zum Ziel. Damit entwickelt sich „Wolfswinkel“ zum x-ten Dorfkrimi mit einer vertrauten Dramaturgie – und Dorfpolizistin Melanie wird zur zentralen Figur. Denn nachdem sie sich zunächst aus dem verbissenen Zickenkrieg zwischen Lydia und Anja herausgehalten hat, muss sie Entscheidungen fällen, vor allem, als ihre Polizeikollegen die Übergriffe auf die Lehrerin vertuschen wollen. Die Parteigänger der Rechts-Bloggerin bleiben in der Figurenzeichnung blass, die Anführerin wird regelrecht bloßgestellt: Lydia hatte verschwiegen, dass sie in psychiatrischer Behandlung war.

So wie Melanie sollen auch die Zuschauer Partei ergreifen – natürlich gegen die Heimatfreunde. „Sag mir, wo Du stehst“ – dieser Agitprop-Klassiker des Berliner Oktoberklubs kommt dem Rezensenten, der allergisch auf Belehrungen reagiert, unweigerlich in den Sinn. Regisseurin Olshan führt zwar in einer Musical-artigen Tanznummer alle Parteien von Wolfswinkel zu einer Einheit zusammen. Doch diese hübsche, fast visionäre Szene bleibt ein Fremdkörper – ein Austausch findet nicht mehr statt. Die Krimi-Dramaturgie sortiert in Gut und Böse und verstärkt damit im Grunde die gesellschaftliche Polarisierung. Da war Juli Zeh, die aktuelle Großmeisterin des brandenburgischen Dorfromans, in ihrem letzten Bestseller „Über Menschen“ deutlich mutiger und offener. Hier wurde sogar der Dorfnazi von nebenan mit Empathie bedacht. Natürlich soll auch dieses Buch verfilmt werden.

In Erinnerung an „Wolfswinkel“ aber bleibt der Auftritt von Annett Sawallisch, seit zehn Jahren am Schauspiel Leipzig festes Ensemblemitglied und im Film bislang komplett unbekannt. Mit welcher Kraft und mit welchem Schwung ihre allein lebende Dorfpolizistin jeden Morgen antritt, wie sie sich auf dem Revier unter lauter Männern behauptet und wie selbstverständlich sie bei einem polnischen Binnenschiffer ihren Sex einfordert – das ist stark gespielt. Diese Figur ist viel interessanter und packender als die allzu didaktische Handlung um richtige und falsche Gedenksteine in Wolfswinkel.

