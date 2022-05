Pflichtbewusste TV-Kommissare steigen am Tatort in weiße Ganzkörperanzüge, um möglichst keine Spuren zu verwischen. Die Bremer Kollegin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) aber hat eine andere Methode: Sie vergräbt ihren Kopf im lachsroten Hochzeitskleid der Toten, die erschossen in ihrem Ehebett liegt. Farbe und Stoff wecken Erinnerungen aus ihrer schwierigen Kindheit, die sie bisher verdrängt hatte. „Liebeswut“ ist also mal wieder ein „Tatort“, in dem die Ermittlerin nebenbei eine Trauma-Therapie zu absolvieren hat. Das geht selten gut.

Schon die Ouvertüre feuert optisch und akustisch aus allen Rohren: Die Farben knallen grell, die Klänge bratzeln, als hätten sich Rammstein an elektronischer Musik versucht. Selbst Gerüche drängen sich auf. Liv Moormann und Linda Selb (Luise Wolfram) steigen auf dem Weg zur Leiche im Treppenhaus an einem Mann in stark verschwitztem Unterhemd vorbei, die ausgebrannte Wohnung der Toten sinkt nach Ruß.

Regisseurin Anne Zohra Berrached, bekannt durch die eindringlichen Kinodramen „Zwei Mütter“ und „24 Wochen“, setzt diesmal nicht auf Feinfühligkeit, sondern auf Schockeffekte. Anders als bei ihren bisherigen Filmen sei ihr der Realitätsanspruch diesmal egal gewesen, betont sie im Presseheft: „Wie im amerikanischen Kino ist es mir wichtig, einen guten und spannenden Genrefilm zu erzählen.“ Ihr offensichtliches Vorbild ist David Lynch.

Der Teufel hinter der Wand

Übersinnlich-mysteriöse Elemente beschwören die Inschriften über dem Bett der toten Frau, die sich um den Teufel hinter der Wand drehen. Die Männer, die für den Tod der Frau und das Verschwinden von deren Töchtern verantwortlich sein könnten, werden nacheinander optisch herausgezogen, es scheint, als würden sie leicht schweben. Da wäre der eklige Nachbar, der ständig rotes Wassereis lutscht und über den hervorquellenden Bauch tropfen lässt – Aljoscha Stadelmann spielte schon in Berracheds vorigem „Tatort: Der Fall Jakob Holdt“ eine Hauptrolle. Dann empfiehlt sich der Hausmeister der Schule (Dirk Martens) für die teuflische Rolle. Der Pädophile mit dem stechenden Blick schnuppert heimlich an den vergessenen Strumpfhosen der Kinder. Der nächste Kandidat ist der Ex der Toten (Matthias Matschke). Der hippelige Typ ist zu seiner neuen schwangeren Freundin gezogen, die sich eher wie eine Dreizehnjährige verhält: Milena Kaltenbach darf quietschend alle Register ziehen. Fast alle Figuren werden stark überzeichnet und vorgeführt wie vermeintlich monströse Wesen auf einem Jahrmarktspanoptikum vor hundert Jahren.

Die beiden Kommissarinnen bilden keinen ausgleichenden Gegenpol. Kollegin Selb ist regelrecht mordlüstern: Die nerdige Polizistin hüpft vorm Auffinden der Toten so aufgeregt umher, als erwarte sie eine Extra-Portion rotes Wassereis: Juhu, endlich eine frische Leiche! Den Teufel empfindet sie als ebenbürtigen Widerpart. Liv Moormann dagegen ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, legt sich nachts sogar ins Bett der Toten, um ihrem Kindheitstrauma nachzuspüren. Doch die allzu konstruierten Einschübe wirken wie Fremdkörper. Leider fehlt der dritte Bremer Ermittler: Für die Figur des Dänen Mads Andersen (Dar Salim) war im Drehbuch von Autorin Martina Mouchot kein Platz.

Das Dauerfeuerwerk an Bild, Spiel und Ton ermüdet schnell, der anfängliche Thrill verfliegt. Schließlich zerfließt der überambitionierte Schocker wie die zu dick aufgetragene Schminke auf der Leiche. Kommende Woche läuft schon der nächste „Tatort“ von Anne Zohra Berrached.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Tatort: Liebeswut, So, 29. Mai, 20.15 Uhr, ARD