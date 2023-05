Brie Larson verfilmt den Bestseller „Eine Frage der Chemie“

Als die Schauspielerin Brie Larson für einen Werbespot während des Super Bowls in einen Riesenkühlschrank gesteckt wurde, benutzten die Produzenten ihren Vornamen als Gag. Sie sei sowieso oft gefragt worden, warum sie denn wie ein Käse heiße, sagte sie dazu. Nun konnte sie einen spielen. Dinge aus dem Kühlschrank und seltsame Namen gehören auch zu einer TV-Serie, in der Brie Larson ab Herbst beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen sein wird: „Eine Frage der Chemie“. Sie hat sich die Hauptrolle der Elizabeth Zott aussuchen können, denn sie ist ausführende Produzentin.

Es ist die Adaption des Debütromans der in London lebenden Amerikanerin Bonnie Garmus, der im vergangenen Jahr in 35 Ländern erschien. In Deutschland steht er seit 56 Wochen auf der Bestsellerliste und war 2022 das meistverkaufte belletristische Buch. Schon im April posierte Brie Larson auf einem Foto mit dem Roman in der Hand, das sie auf Twitter verbreitete mit der Botschaft: „Ich mochte diese Geschichte so sehr, dass ich die Serie dazu einfach produzieren muss.“

Die Geschichte ist, wenn man sich den Weg der 33-Jährigen anschaut, ganz nach ihrem Geschmack. Als Schauspielerin, als Regisseurin und Musikerin bevorzugt sie Themen, die Frauen selbstbewusst zeigen. In Hollywood kämpft sie gegen die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen in der Filmbranche. Oscar-gekrönt wurde sie 2016 für ihre Hauptrolle in „Raum“, wo sie als Mutter mit ihrem kleinen Sohn gefangen gehalten wird. Ihre Popularität wuchs noch, als sie drei Jahre später zur Airforce-Pilotin mit Superkräften in dem Film „Captain Marvel“ aufstieg. In Interview sagte sie damals, Stärke könne auch Verletzlichkeit bedeuten. Der Mut, Verletzlichkeit zu zeigen, sei die größte Stärke überhaupt.

In „Eine Frage der Chemie“ verliert die Hauptperson, eine alleinerziehende Mutter, ihre Arbeit als Naturwissenschaftlerin. Den Konventionen der 1960er-Jahre nach soll sie sich um Haushaltskram kümmern und – immerhin – als Moderatorin einer Vorabend-Kochshow nett unterhalten. Diese Frau aber nutzt die Gelegenheit, ihr Publikum zu ermuntern, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was man einem vorschreibt. Ihr Hund Halbsieben und ihre Tochter Mad (zu Deutsch: verrückt) sind ihre ersten Fans, bald hat sie Tausende. „Kochen ist Chemie“, sagt sie im Roman live auf Sendung: „Und Chemie ist Leben. Ihre Fähigkeit, alles zu ändern – Sie selbst eingeschlossen –, beginnt hier.“