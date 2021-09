Berlin - Zu den erstaunlichen Begleiterscheinungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gehört die Vermittlung des Eindrucks großer Kontinuität. Obwohl zuletzt gerade in den Nachrichtenformaten ein reger Personal- und Senderwechsel an der Tagesordnung zu sein schien, wirken die jeweiligen Nachfolgeregelungen, als seien sie von langer Hand geplant.

So kann es kaum verblüffen, dass nun Christian Sievers, der 51-jährige Moderator der ZDF-„heute“-Nachrichten um 19 Uhr, als Nachfolger von Claus Kleber beim „heute-journal“ bekannt gegeben wurde, dem Flaggschiff der Informationssendungen des ZDF. Der 66-jährige Claus Kleber wird das „heute-journal“ zum letzten Mal am 30. Dezember moderieren, der Anchorman des ZDF geht nach 18 Jahren am Pult des beliebten Newsformats. Claus Kleber kommentierte die Personalie auf Twitter so: „Ich freue mich. Besser hätte es nicht laufen können. Ein echter Vollblut-Journalist und Reporter und obendrein ein echt feiner Kerl @heutejournal keeps rocking.“

Ob Sievers den möglicherweise mit der Schlussbemerkung verbundenen Gedanken, ein wenig mehr Jugendlichkeit ins Programm zu bringen, bewerkstelligen kann, ist fraglich. Eher steht er für den ebenso ehrgeizigen wie gediegenen Anspruch, soliden und leicht verständlichen Nachrichtenjournalismus auf seriöse Weise zu präsentieren.

Sprungbrett „Morgenmagazin“

Nach einem Jura-Studium sammelte Sievers zunächst journalistische Erfahrungen bei verschiedenen Hörfunksendern, u. a. dem RIAS Berlin. Als Stipendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft arbeitete er Mitte der 1990er-Jahre in den USA bei ABC-TV in New Haven, Connecticut. Den Frühaufstehern des deutschen Fernsehpublikums aber wurde Sievers als langjähriger Moderator des ZDF-„Morgenmagazins“ zu einer vertrauten Stimme. Die Sendung gilt seit jeher als wichtiges Sprungbrett für gehobene Aufgaben. Im Fall von Christian Sievers war dies die Position als Israelkorrespondent in Tel Aviv, das neben Moskau und den USA als schwieriges Terrain gilt, da es nicht allein darauf ankommt, vor der Kamera zu reüssieren, sondern gerade auch diplomatisches Geschick in der Disposition und Arbeitsorganisation verlangt wird.

Vom kommenden Jahr an wird Christian Sievers beim „heute-journal“ im Wechsel mit Marietta Slomka zu sehen sein, Bettina Schausten präsentiert die Sendung zudem einige Wochen im Jahr. Nachfolger von Christian Sievers in der 19-Uhr-„heute“-Sendung wird Mitri Sirin, der die Hauptnachrichtensendung des ZDF erstmals am 11. Oktober um 19 Uhr präsentieren wird. „Mitri Sirin ist ein erfahrener Kollege, der sich in den letzten Jahren im ZDF-‚Morgenmagazin‘ einen Namen gemacht hat“, wird Bettina Schausten, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, zitiert. „Er wird das Team mit Jana Pareigis und Barbara Hahlweg perfekt ergänzen.“