Der Fall Wendler, die geplatzte Gage und warum die Geissens nun gefeiert werden

Die Causa Michael Wendler zieht auch nach der Absage seines TV-Comebacks in Form einer Doku-Soap um die Schwangerschaft seiner Frau Laura Müller weiterhin Kreise. Am Mittwoch hatte der Privatsender RTL Zwei das Fernsehformat nach einem massiven Shitstorm in den sozialen Medien und darüber hinaus wieder gekippt. Ursprünglich sollte die Sendung, die auch die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes begleiten wollte, noch in diesem Jahr ins Programm genommen werden.

Doch damit ist nun Schluss. Auch weil sich ein anderes prominentes Ehepaar in die Diskussion eingeschaltet hatte. Robert und Carmen Geiss, mit der Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ seit 2011 selbst auf RTL Zwei vertreten, hatten sich auf Instagram klar gegen die geplante Wendler-Doku ausgesprochen.

„Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‚Doku Soap Format Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen“, schrieb das Millionärspaar am Mittwoch. „Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“ Für dieses Statement erhielten die Unternehmer viel Applaus. So schrieb die Autorin Giulia Becker: „Es gibt noch geile Menschen.“ Comedian Oliver Kalkofe twitterte, „wie einmal die Geissens die Welt gerettet haben“.

Tatsächlich dürfte das Statement der Geissens maßgeblich zur Kehrtwende beim Sender beigetragen haben. Schließlich sind Robert Geiss und seine Familie noch immer wichtige Quoten-Zugpferde bei RTL Zwei. „Mit Werten bis zu 9,7 Prozent Marktanteil erreichten ‚Die Geissens‘ die besten Einschaltquoten seit über sieben Jahren“, jubelte der Sender erst im vergangenen Jahr. Die Familie punkte vor allem beim jungen Publikum (14-29 Jahre): „Mit einem Marktanteil von bis zu 17,4 Prozent wurde in dieser Zielgruppe der zweithöchste Wert seit Bestehen der Doku-Soap erzielt.“

Michael Wendler will zur Absage „schnellstmöglich“ Stellung beziehen

Am Donnerstag meldeten sich Robert und Carmen Geiss dann erneut zu Wort und wandten sich per Instagram an ihre Fans: „Wie ihr sicher mitbekommen habt, kam es gestern zu einer schnellen Wende in Sachen geplanter Doku-Soap. Wir begrüßen es, dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Wir stehen in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen und sind froh, dass hier Verantwortung übernommen wurde.“

LIEBE FOLLOWER FANS UND FREUNDE! Leider hat sich heute RTL2 nach fester Zusage und vertraglicher Vereinbarung, dazu entschlossen doch nicht die Dreharbeiten unserer neuen Show umzusetzen. Es bleiben viele Fragezeichen. Ich werde schnellstmöglich dazu Stellung nehmen. — Michael Wendler (@MichaderWendler) March 15, 2023

Auch Michael Wendler reagierte auf die Absage seines TV-Comebacks. Auf Twitter schrieb der Schlagersänger in der Nacht zum Donnerstag: „Leider hat sich heute RTL Zwei nach fester Zusage und vertraglicher Vereinbarung dazu entschlossen, doch nicht die Dreharbeiten unserer neuen Show umzusetzen.“ Es blieben viele Fragezeichen. „Ich werde schnellstmöglich dazu Stellung nehmen.“

Nach Informationen der Bild-Zeitung hätte die sechsteilige Doku über den umstrittenen Sänger und seine schwangere Frau dem Paar 500.000 Gage eingebracht. Nun bleibt ihnen nur noch die Vermarktung über ihren OnlyFans-Account.

Wendler hatte 2020 einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten. Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie der QAnon-Verschwörungstheorie.