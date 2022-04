Hat Axel Milberg eigentlich schon mit 14 Jahren Jimi Hendrix gehört? Der Schauspieler ist ja wie sein Borowski anno 1956 geboren. Die Frage stellt sich, weil dieser Kieler „Tatort“ mit den wuchtigen Klängen von „Purple Haze“ beginnt. Die ersten Szenen zeigen den jugendlichen Klaus Borowski, gespielt von Axel Milbergs Sohn August. Im September 1970 will er mit seiner Freundin Susanne zum Love-And-Peace-Festival auf Fehmarn trampen. Doch Sturm und Dauerregen machten das Festival zum Desaster.

Jimi Hendrix trat noch mal auf, starb aber zwei Wochen später. Klaus Borowski und seine Freundin kamen erst gar nicht an. Sie stritten sich im Regen, er kehrte um, sie stieg zu einem Fremden in den Kleinbus – und tauchte nie wieder auf. Fünfzig Jahre später wird unter einer umgestürzten Eiche ein Frauenskelett gefunden. Die plastische Rekonstruktion am Computer ist erstaunlicherweise so genau, dass Borowski sofort seine vermisste Freundin von einst wiedererkennt.

„Cold Cases“ werden immer beliebter

Der Kieler „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“ kombiniert also zwei gängige Krimimuster. Dass Kommissare persönlich betroffen und deshalb eigentlich befangen sind, aber weiter außerhalb der Dienstvorschriften arbeiten, ist ja quasi schon Standard. Aber auch die „Cold Case“-Fälle mit unaufgeklärten Morden werden immer beliebter. So lief vor anderthalb Jahren der wirklich eindringliche Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwalds“ mit Matthias Brandt in der ARD.

Ein mystisch-schauriger Totenwald erstreckt sich auch unweit von Kiel – von Kameramann Philipp Kirsamer gern mit Drohnen von oben eingefangen. Denn bald nach der verschollenen Freundin wird ein weiteres Frauenskelett im Wald gefunden, wieder direkt unter einer Eiche begraben: Die Leiche ernährte den Baum. Borowski nimmt zunächst die Jäger ins Visier, die beim blutigen Ausschlachten von erlegtem Wild vorgeführt werden, aber betonen, sie wären „Wildmanager“ und keine Mörder.

Doch natürlich ist längst klar, dass der Kommissar hier keine Routine-Ermittlungen führen kann, sondern sich mit seinem verdrängten Trauma auseinandersetzen muss. Bald gerät er mit Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) aneinander, die sich zuerst wundert, warum Borowski dem Vater der Toten nicht selbst die Todesnachricht überbringt und die dann auf den 14-jährigen Klaus in den Akten stößt. Sahin setzt zunächst einen inhaftierten Serienmörder unter Druck – doch die Zuschauer wissen schon sehr früh, dass der Täter noch draußen frei herumläuft.

Der bedrohliche Dackelzüchter

Immer wieder springt der Krimi in das Haus eines biederen Dackelzüchters, der in seinem gruseligen Hobbykeller voller Jagdtrophäen sitzt und mit voller Lautstärke Brahms hört. Stefan Kurt, der ja vor Jahrzehnten mal so furios als „Schattenmann“ gestartet war, ist mit Brille und Bundjäckchen erst auf den zweiten Blick zu erkennen und spielt bravourös einen von seinen Dämonen geschüttelten Biedermann. Auch Lena Stolze als Gattin hat viele starke Szenen. Schauspielerisch am meisten abverlangt aber wird Axel Milberg, dessen Borowski lange darum kämpft, seine persönliche Betroffenheit unter der Professionalität zu verstecken, dessen Ausbrüche aber immer stärker werden und der schließlich in ein echtes Triller-Finale gerät.

Mag auch das Drehbuch von Patrick Bunken und Torsten Wenzel nicht besonders raffiniert sein, so heben die Schauspieler unter der Regie von Nicolai Rohde und die stimmungsvollen Bilder diesen Fall doch weit aus dem Durchschnitt heraus. Und für die Fans von Jimi Hendrix werden noch die Hits „Foxy Lady“ und „Little Wings“ passend eingesetzt.

Wertung: 4 von 5

Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes, So, 10.4., 20.15 Uhr, ARD