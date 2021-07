Berlin - Die Skepsis ist groß, wenn am Wochenende die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet werden – im Nationalstadion, das an der Stelle des früheren Olympiastadions errichtet wurde. 1964 aber sorgten die Bilder aus Tokio weltweit für Begeisterung.

Für Birgit Radochla ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen bis heute der Höhepunkt ihres Lebens. Als 19-Jährige war die Turnerin aus Brandenburg im Oktober 1964 ins ferne Japan gereist, in die damals größte und modernste Stadt der Welt. Wie alle Sportler war sie beeindruckt von den futuristischen Sportbauten und der Begeisterung der Japaner. Schon die Eröffnungsfeier steckte voller Symbolik. Der Fackelläufer war am Tag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima geboren worden. Die Deutschen aus Ost und West marschierten, drei Jahre nach dem Mauerbau, gemeinsam ein: Ihre Flagge war schwarz-rot-golden mit den fünf verbundenen olympischen Ringen. Der Sporthistoriker Volker Kluge kann sie sogar vor der Kamera ausbreiten.

Der Kampf um die Startplätze

Die vom RBB verantwortete ARD-Doku läuft unter dem Titel „Die kalten Ringe“ und erinnert an eine deutsch-deutsche Mannschaft zu Hochzeiten des Kalten Kriegs. Die DDR, völkerrechtlich erst von wenigen Ländern anerkannt, musste auf Geheiß des IOC, das gern das Verbindende des Sports betonte, seit 1956 eine gemeinsame Mannschaft mit der BRD bilden. Der Kampf um die Startplätze und Posten lief mit der damals üblichen politischen Schärfe ab.

Da die Bundesrepublik alle Sportkontakte abgebrochen hatte, mussten Ausscheidungswettkämpfe auf neutralem Boden stattfinden oder wurden zum Polit-Spektakel. So traten die Fußballmannschaften zweimal gegeneinander an: Das DDR-Team bestand fast aus der kompletten Nationalmannschaft, die BRD-Olympiamannschaft, betreut von Sepp Herberger und Helmut Schön, durfte nur auf zweitklassige Amateure zurückgreifen. Das Hinspiel im überfüllten Stadion in Karl-Marx-Stadt gewann die DDR 3:0 und im Westen sorgte die Übernahme des DDR-Livekommentars von Heinz Florian Oertel durch die ARD für zusätzlichen Frust. Die Hallenser Fußballlegende Klaus Urbanczyk erinnert sich sowohl an die Spiele als auch an das olympische Turnier, bei dem er schwer verletzt wurde, aber trotzdem eine Bronzemedaille bekam.

Kontakte zwischen Ost und West wurden nicht gern gesehen

Autor Thomas Grimm, der seit 1989 ein Archiv mit 2500 Interviews aufgebaut hat, wartet bei seiner Doku wie gewohnt mit beredten Zeitzeugen auf. Neben Birgit Radochla, die Silber im Pferdsprung gewann, und Klaus Urbanczyk hat er legendäre Sportler wie den Zehnkämpfer Willi Holdorf und die Hürdensprinterin Karin Balzer noch vor der Kamera befragt – beide sind inzwischen verstorben. Sie wurden Olympiasieger und hörten auf dem Siegerpodest eine besondere Hymne: „Die Ode an die Freude“. Gegenseitige Glückwünsche oder Kontakte aber wurden von DDR-Seite nicht gern gesehen.

Einige Schwimmer ignorierten die Verbote. Der Sachse Frank Wiegand, der in Tokio mit westdeutschen Sportfreunden in den Freistilstaffeln antrat und Silber gewann, lud seine Kollegen sogar zu seiner Hochzeit in den Osten – die Freundschaft zu Hans-Joachim Klein überdauerte die Jahrzehnte der Trennung. Ebenso aufschlussreich wie die Interviews sind die medialen Widerspiegelungen aus Ost und West. Dass die olympischen Ringe die Deutschen verbinden sollten, aber blieb eine IOC-Idee, die damals an der politischen Realität scheitern musste. Ausgerechnet zu den Spielen in München zog die DDR-Mannschaft 1972 mit eigener Fahne und Hymne ein – erst 1992 in Barcelona gab es dann wieder eine gesamtdeutsche Mannschaft.

Die kalten Ringe: Gesamtdeutsch nach Tokio 1964 – Mo., 19.7., 23.35 Uhr, ARD