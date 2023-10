Dirk Oschmann bei Markus Lanz: Der Osten ist nicht „Dunkeldeutschland“

Erst einen Tag nach dem „Tag der Deutschen Einheit“ lud ZDF-Moderator Markus Lanz zu einem Dreiergespräch über die Deutsche Einheit. Am Vortag hatte er in seiner Talkrunde über die Migration diskutiert. Beide Gäste, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Buchautor Dirk Oschmann, kamen aus dem Osten und waren sich in einem Punkt einig: Der Feiertag am 3. Oktober ist eindeutig eine „Erfindung des Westens“.

Dirk Oschmann, dessen Pamphlet „Der Osten – eine westdeutsche Erfindung“ seit Monaten in den Bestsellerlisten vorne steht, hätte den 9. November als Datum der zerrissenen deutschen Geschichte viel passender gefunden. Auch Steffi Lemke sah nicht im Verwaltungsakt am 3. Oktober, sondern in den Wochen und Monaten der friedlichen Demonstrationen die entscheidenden, prägenden Momente.



Dass selbst führenden Politikerinnen wie Angela Merkel ihre DDR-Biografie als „Ballast“ vorgehalten worden war, nannte Lemke eine „Unverschämtheit“ gegenüber allen, die 1989 ihr Leben für die Demokratie riskiert hatten. Hier waren sich Moderator und Gäste einig.

Ost-Quote bei wichtigen Ämtern und Posten

Doch Markus Lanz ist kein Gastgeber für gegenseitige Bestätigungen. Er hatte das Buch von Oschmann gelesen und gestand, immer noch ungläubig lachend, dass ihn Oschmanns Wut selbst wütend gemacht habe – denn er teile die pauschalen Vorwürfe über „den Westen“ überhaupt nicht. Dirk Oschmann verteidigte seine Polemik und verwies trocken darauf, dass alle differenzierten Reden und Schriften zum Thema nichts bewirkt hätten.

Der Literaturprofessor von der Universität Leipzig warb im ZDF für eine Ost-Quote bei wichtigen Ämtern und Posten, die regional gestaffelt sein könne – da sollten sich die Juristen etwas einfallen lassen. Bundesumweltministerin Lemke, geboren in Dessau und fast gleich alt wie Oschmann, sprach sich gegen eine Ost-Quote aus und musste auf Nachfrage von Markus Lanz zugeben, dass keiner ihrer Staatssekretäre aus dem Osten stammt. Sie habe im Osten keinen Kandidaten gefunden, der das Anforderungsprofil erfülle.

Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland

Markus Lanz wiederum gab an, seine Redaktion würde gar nicht nach der Herkunft schauen – es habe sich einfach keiner aus dem Osten beworben. Der aus Südtirol stammende Moderator verwies darauf, dass sich wichtige Firmen zuletzt vorrangig in Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Sachsen niederlassen würden, wie Intel oder Tesla, und pries die schön sanierten Innenstädte, worauf Dirk Oschmann konterte, dass die schönen Häuser und Wohnungen in den Zentren von Leipzig oder Halle mehrheitlich in Westhand seien.

Dirk Oschmann auf dem Haus des Berliner Verlags. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Den größten Teil der Dreiviertelstunde nach Mitternacht aber nahmen die Diskussionen über rechtsextreme Einstellungen in Deutschland im Allgemeinen und in Ostdeutschland im Besonderen ein. Dirk Oschmann wagte die These, die er selbst spekulativ nannte, dass nicht nur in Thüringen und Sachsen, sondern auch in Bayern 30 Prozent die AfD wählen würden – wenn es dort dieselbe Parteienstruktur gäbe. Steffi Lemke wollte das Problem stets als gesamtdeutsche Aufgabe sehen.

Was Joachim Gauck 2015 mit „Dunkeldeutschland“ gemeint hat

Markus Lanz hatte sich eine besondere Attacke auf Dirk Oschmann für die letzten zehn Minuten aufgehoben: Er warf dem Literaturwissenschaftler vor, er habe bei seiner harschen Kritik am früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ein zentrales Zitat komplett falsch aus dem Kontext gerissen. Tatsächlich hatte Oschmann in seiner Kampfschrift behauptet, Gauck hätte Ostdeutschland als „Dunkeldeutschland“ bezeichnet und sich damit vom Osten maximal distanziert.

Doch wer sich, wie die Redaktion von Markus Lanz, einmal genau ansieht, was Joachim Gauck 2015 mit „Dunkeldeutschland“ gemeint hatte, der sieht, dass er den schwierigen, vorbelasteten Begriff keineswegs pauschal auf den Osten bezog, sondern als „helles Deutschland“ all jene lobte, die sich für Flüchtlinge engagierten, als Antwort auf „Dunkeldeutschland“. Diesen gravierenden Vorwurf konnte Oschmann nicht ausräumen.



