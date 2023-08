Ausgerechnet „Beatles des IS“ nannten die Medien jene jungen Briten, die ab 2014 im Auftrag des islamistischen Kalifats in Syrien westliche Reporter und Entwicklungshelfer entführten, folterten und elf von ihnen ermordeten. Dabei waren die fanatischen Glaubenskrieger gar keine Fans westlicher Popmusik. „Beatles“ waren sie zunächst von ihren Geiseln genannt worden, denen ihr ausgeprägt englischer Tonfall auffiel, auch wenn sie gar nicht aus Liverpool, sondern aus London stammten.

Auch dem Londoner Reporter Sean Langan, der selbst 2008 von den Taliban entführt worden war, fiel der Akzent des Mannes auf, der später „Jihadi John“ genannt wurde: Mohammed Emwazi war jener Mann, der in einem Video den Kopf des enthaupteten Amerikaners James Foley präsentierte und dabei eine Ansprache hielt, die weltweit für Entsetzen sorgte. Langan war mit Foley befreundet und reiste 2019 in den Norden Syriens, um zwei Kumpane von „Jihadi John“ zu interviewen. Alexanda Kotey (genannt Jihadi George) und El Shafee Elsheikh (Jihadi Ringo) waren von der kurdischen Armee verhaftet worden und wurden später an die USA ausgeliefert.

Langan gibt sich zu Beginn der Interviews betont kumpelig, entschuldigt sich sogar dafür, dass er einige unangenehme Dinge ansprechen müsse. Dabei hat er seine wahre Absicht den Zuschauern zuvor erklärt: Er wolle Belege für das anstehende Verfahren gegen die beiden IS-Terroristen liefern. Das ist offenbar auch seinen Gegenübern klar, denn sie versuchen, ihre Beteiligung möglichst kleinzureden. Sie seien nur die „Kontaktpersonen“ zu den Eltern der Entführten gewesen, von denen sie Millionenbeträge erpressten. Kotey erklärt, er sei Teil der „Sicherheitszelle“ gewesen – zuständig für die Sicherheit der Geiseln. Als Motiv nennt er Rache: Er habe eigenhändig nach einem amerikanischen Luftangriff das tote Baby eines Freundes aus Trümmern ausgegraben. Das Interview endet mit emotionalen Ausbrüchen und gegenseitigen Beschimpfungen. Langan fragt nach Beispielen für menschlichen Anstand – und bekommt keine Antwort mehr.

Erschütterende Erinnerungen des entführten Dänen Daniel Rye

Einen wahren Einblick in die „Hölle des IS“ gibt das Interview mit dem entführten Dänen Daniel Rye, einem Fotografen, dessen erschütternde Erinnerungen zwischen die Schutzbehauptungen der Entführer montiert wurden. Hier wird klar, welche physische und psychische Folter die Glaubenskrieger anwandten. Videos von Hinrichtungen, bei denen die Geiseln in eine Grube gesetzt wurden und um ihre Freilassung betteln mussten, zeigen ihre ganze Brutalität. Anführer Emwazi wurde 2015 bei einem Drohnenangriff getötet, die beiden Interviewten wurden in den USA zu achtmal lebenslänglich verurteilt.

Wie sich der Dschihad im Nahen Osten und der islamistische Terror in Westeuropa gegenseitig hochschaukeln, das zeigt die dreiteilige französische ARTE-Doku „Dschihad. Europas Glaubenskrieger“ sehr ausführlich in insgesamt zweieinhalb Stunden. Der erste Teil beginnt mit den Auswirkungen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan. Im pakistanischen Peshawar entwickelte Abdallah Azzam die Grundlagen des modernen Dschihad, lockte Tausende Anhänger erst nach Afghanistan, dann nach Westeuropa. Der Ideologe gilt auch als Mentor für Osama bin Laden. Der dritte Teil schließlich widmet sich den Jahren ab 2012 – auch der Schreckensherrschaft des IS. Ehemalige Dschihadisten äußern sich hier wesentlich reflektierter als die „IS-Beatles“ vor der Kamera.

Einen gänzlich unspektakulären Einblick liefert der Film „Drei Brüder, ihr Vater und der Dschihad“. Der Regisseur Francesco Montagner verfolgt die Entwicklung von drei Brüdern in den bosnischen Bergen über einen Zeitraum von zwei Jahren. Sie müssen allein groß werden, denn ihr Vater Ibrahim, ein islamistischer Hassprediger, muss wegen seiner Aufrufe zum Terror und der Rekrutierung von IS-Kämpfern für 23 Monate ins Gefängnis.

Fast märchenhaft mutet seine Verabschiedung an: Dzabir, der Älteste, soll sich um das Haus und einen Job kümmern, Usama, der Mittlere, soll die Schafherde betreuen, und Uzejir, der Jüngste, soll erfolgreich die Grundschule abschließen. Doch natürlich fehlt den überforderten Jungs eine Stütze. Usama sucht sie fast verzweifelt im Koran, kann aber trotz harter Arbeit nicht verhindern, dass die Schafherde schrumpft. Der zurückgekehrte Vater predigt seinen Söhnen die Barmherzigkeit des Propheten – und hält ihnen unbarmherzig ihr angebliches Versagen vor. Ein stilles bewegendes Drama aus einer Welt, die nahe liegt und komplett fremd ist.

