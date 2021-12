Marlene trägt Blau und sitzt im Publikum, Christine tanzt in Rot auf der Bühne des Friedrichstadt-Palastes. Marlene starrt sie ungläubig an: Sie sieht aus wie sie! Svenja Jung ist in fast jeder Szene zu sehen – meistens sogar doppelt. Denn der ZDF-Mehrteiler „Der Palast“ greift eine bekannte Idee auf: Zwillingsschwestern, als Kleinkinder getrennt, treffen aufeinander und verwirren ihre Umwelt mit Rollentausch. „Das doppelte Lottchen“, von Erich Kästner ersonnen, ist schon zigmal verfilmt worden, meist mit Zwillingspärchen. Hier aber trägt eine Schauspielerin nicht nur beide Figuren, sondern steht auch für beide Systeme. Denn Marlene stammt aus dem Westen, Christine aus dem Osten.