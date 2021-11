Dass das mit der sozialistischen Utopie in der Sowjetunion und den befreundeten Ländern des Ostblocks nicht geklappt hat, liegt nicht an der Risikofreude und dem dafür nötigen Größenwahn. Dafür steht zum Beispiel das Jahrhundertbauwerk der Erdgas-Trasse, der der MDR eine abendfüllende Dokumentation von Matthias Schmidt widmet. Gleich zu Beginn wird das Projekt beim Namen genannt: Ein Rohr, das die Welt verändern sollte. Ein Rohr mit anderthalb Metern Durchmesser und und vielen Tausend Kilometern Länge.

1974 beschloss der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe den Bau der Leitung, die die Erdgasfelder der ukrainischen Sowjetrepublik erschließen sollte. Arbeitskraft und Technik zum Beispiel aus der DDR gegen Rohstoffe, die diese benötigte, um das kapitalistische Wirtschaftssystem technologisch zu überholen. Wobei man freilich auf das Equipment und das Know-how aus dem Westen zurückgreifen musste, der natürlich auch an Rohstoffen interessiert war, ganz speziell das isolierte West-Berlin. Allein der Bauabschnitt der DDR, genannt Druschba-Trasse, sollte 550 Kilometer lang werden. In den Achtzigern kamen weitere Trassen dazu, die das Gas aus dem Ural heranschaffen sollten.

MDR/Thomas Billhardt/Galerie Camera Work AG Goldgräberstimmung im Wilden Osten. Bauabschnitt der Druschba-Trasse in den 1970er.

Die Dokumentation kann auf viel Original-Filmmaterial zurückgreifen, private Super-Acht-Aufnahmen oder Ausschnitte aus Defa-Filmen und Fernseharchiven. Wobei man sich beim Ansehen zwischendurch mal fragt, ob die Bilder nachkoloriert wurden, so fern wirken die Gestalten und die sibirischen Landschaften mit Holzhäusern und Eiszapfen. Dorthin nun wurden über 25.000 DDR-Bürger delegiert. Für viele der Einheimischen waren dies die ersten Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die roten Sterne an den Häusern zeigten an, wo gefallene Sowjetsoldaten gewohnt hatten. Das war alles noch präsent. Aber nun begann ja die neue Zeit.

Anfangs wurden die Trasniks auf ihre ideologische Festigkeit geprüft, gaben sie an, die Sowjetunion und ihre Menschen besser kennenlernen zu wollen. FDJ, Gewerkschaft, Partei und Staatssicherheit reisten mit. Später dann, in den Achtzigern, blieben vor allem die wirtschaftlichen Gründe übrig, die die Männer und laut Schätzung einer Dabeigewesenen ungefähr zehn Prozent Frauen (davon die Hälfte in festen Händen und der Rest: Freiwild) in den Wilden Osten ziehen ließ.

Der Alkohol ging nie aus

Jeweils drei Monate, sechs Zehn-Stunden-Schichten pro Woche, dann mit dem „Arbeiterberufsverkehr“ der Interflug vier Wochen Heimaturlaub. Für mindestens zwei Jahre konnte man sich verpflichten und mit einem kleinen Vermögen heimkehren. Wenn man gleich für drei Jahre unterschrieb, bekam man ein Anrecht auf den sofortigen Erwerb eines Autos, auf das man in der DDR normalerweise mindestens zehn Jahre warten musste. Die Versorgung der Arbeiter war hervorragend: Es gab Zitrusfrüchte, sogar Ananas, Edelkonserven, hochwertige Industriewaren, und der Alkohol ging nie aus.

Die Bilder von verstrubbelten Arbeitern, die ihre Bauwägen dekorieren und am Sonnabend im Kulturhaus besoffen Männerpolka tanzen, von gigantischen Rohrtransportern, die durch den Schlamm rumpeln, von Schweißern, die im Dreck liegen oder Hunderte von Metern in die Rohre fuhren, um die Nähte von innen abzudichten, geben ein gutes Gefühl dafür, wie sich das utopische Projekt, das durchaus auch mit der Goldgräberromantik des Wilden Westens zu tun hat, in der Realität angefühlt haben mag. Die Zeitzeugen lassen sowohl Stolz als auch Desillusionierung erkennen. Aber es bleibt doch dieses konkrete Rohr, das über die Gräben des Kalten Krieges hinweg die Wirtschaftssysteme miteinander verband, Abhängigkeiten schuf und den Frieden stabilisierte. Wenn heute Leitungen gebaut werden, die an der Ukraine vorbeiführen, geht es darum, die damals geschaffenen Abhängigkeiten zu unterlaufen. Das nennt sich wirtschaftliche Vernunft.

„Jahrhundertbauwerk Trasse – Wie das russische Erdgas in den Westen kam“: Am 28. November 20.15 Uhr zeigt der MDR die 90-minütige Version. Anschließend 30 Tage lang in der ARD-Mediathek