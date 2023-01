50 Jahre Ernie und Bert: Die doppelte gute Seele der „Sesamstraße“

In unsere Zeit der Wintererkältungen, der Corona- und Grippegefahr passt eine kleine Szene von Ernie und Bert. Als sich bei ihm ein Niesen anschleicht, warnt Bert seinen Freund vor, und der besorgt ein Taschentuch. Wir Zuschauer, ob fünf oder fünfzig Jahre alt, lernen oder sehen uns in unserem Wissen bestätigt: Man soll nicht seine Viren einfach so in die Gegend sprühen. Ernie ist rechtzeitig da, mit einem küchentuchgroßen Lappen. Hatschi. Der Sketch bleibt nicht lehrreich, sondern wird noch witzig.

Ernie und Bert sind der Kern, das Doppelherz, das noch immer strahlende Zentrum der Kindersendung „Sesamstraße“, die Ende 1969 in den USA ihre Bildschirmkarriere begann und seit fünfzig Jahren deutschen Zuschauern zugänglich ist. Von Anfang an treten sie fast immer zusammen auf, mit klar verteilten Rollen. Egal, wie sehr sich die Kindersendung sonst verändert hat. Ernie lässt oft ein Lachen hören, das sich mit „kchrrchhkrrrirrr“ zu unzureichend verschriftlichen lässt, Bert ist wiedererkennbar durch ein erwachsenenhaftes Stöhnen. So kommt Ernie die chaotisch-kindliche Rolle zu, Bert die vernünftige. Doch sind sie nicht Familien-Verwandte, sondern alterslose beste Freunde.

Ernies leicht rötlicher Kopf ist kloßförmig breit, Berts Haut aus gelbem Fleece spannt sich über eine schmale, längliche Form. Während er buschige durchgezogene Augenbrauen trägt, hat Ernie gar keine. Der nicht nur charakterlich nervösere, sondern auch als Puppe in den Gliedmaßen beweglichere Ernie wurde in den ersten 21 Jahren von seinem Schöpfer selbst geführt, von Jim Henson. Bert dagegen kommt nicht nur in seinen Reaktionen etwas steifer daher, ist auch eine simple Hand-Stock-Puppe.

Ernie und Bert schlafen in getrennten Betten

Sie sind so unterschiedlich in Temperament und Charakter, wie nur zwei Menschen sein können, aber dabei so innig verbunden, dass man sie für ein schwules Paar halten kann. Eine Liebesbeziehung wurde von den Produzenten der Serie dementiert, vermutlich, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ernie und Bert schlafen nicht nur im Urlaub in einem Zelt, sondern auch zu Hause in einem Zimmer, allerdings in getrennten Betten, mit dem jeweiligen Initial markiert. Wenn sie denn zum Schlafen kommen und sich nicht mit Singen, Schnarchen, knurrenden Hungergefühlen oder einem Mückensummen davon abhalten.

Natürlich ist es Ernie, der die Mücke ins Zelt lässt. Und Ernie holt zwar für Bert das Taschentuch gegen das Niesen, reißt ihm aber versehentlich die Nase mit ab. Wie und wo er sie wieder ansetzt, das muss man gesehen haben.