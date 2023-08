ARD-Serie „37 Sekunden“: Alternder Rockstar, junge Anhängerin, Alkohol, harter Sex

Ein Rockstar Mitte 50 (Jens Albinus) hat gerade eine heftige Affäre mit einer jungen Musikerin Anfang 30 (Paula Kober) beendet. Doch auf seiner Geburtstagsfeier kreuzt sie unangemeldet auf – beide ziehen sich heimlich in sein Tonstudio im Garten zurück. Sie sind angetrunken und spüren, dass die gegenseitige Anziehung immer noch sehr stark ist. Doch Leonie will keinen Sex mehr mit Carsten, sagt ihm das auch, zieht ihn aber wieder zu sich heran. Carsten übergeht ihren Widerstand, Leonie lässt es geschehen. Am nächsten Morgen fühlt sie sich „komisch“ und will mit ihm darüber reden – doch der sieht keinen Grund für eine Entschuldigung.

Manche Elemente erscheinen sehr aktuell: ein alternder Rockstar, eine junge Anhängerin, eine Feier mit viel Alkohol, harter Sex, der die Frau unwohl zurücklässt, während der Mann ihn für einvernehmlich hält. Dabei hat die Drehbuchautorin Julia Penner ihr Serienkonzept schon vor sieben Jahren entwickelt. Doch erst seit MeToo stieß sie auf größeres Interesse. Für die ARD durfte sie mit ihrem Co-Autor David Sandreuter einen Sechsteiler entwickeln. Dabei kreisen die insgesamt viereinhalb Stunden Film um einen Vorgang von etwa einer halben Minute. Auf „37 Sekunden“ schätzt Leonie später vor Gericht die Dauer des Übergriffs.

Keine einzige Sekunde dieses Sechsteilers aber ist langweilig, störend oder überflüssig! Mit welch dramaturgischem Geschick, mit welcher Differenziertheit und Genauigkeit, mit welch großem Interesse an allen Figuren und mit welch schauspielerischer Klasse das Anliegen umgesetzt wird, das alles hebt „37 Sekunden“ weit aus dem Genre des „Vergewaltigungsdramas“ heraus, das ja meist zum „Justiz-Drama“ wird. So verfilmt gerade Matti Geschonneck für das ZDF eine Vorlage von Ferdinand von Schirach unter dem Titel: „Sie sagt. Er sagt.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„37 Sekunden“ ist das Drama einer Familie, die gründlich erschüttert wird

Die ARD-Serie setzt nicht auf einen puren Täter-Opfer-Konflikt, sie verharmlost nichts und trägt keine feministischen Parolen vor sich her. „Alle Charaktere sollen einander lieben. Und alle aneinander scheitern“ – so beschreibt die Autorin Julia Penner ihr Konzept, das voll aufgeht. „37 Sekunden“ ist in erster Linie ein Drama einer Familie, die gründlich erschüttert wird.

Denn Leonie ist zugleich die beste Freundin von Carstens Tochter (Emily Cox). Clara ist Anwältin und rät der Freundin zunächst, den Ex-Lover anzuzeigen, wechselt aber die Seiten, als sie erfährt, dass es um ihren geliebten Vater geht. Fest an der Seite ihres Mannes steht auch Carstens zweite Frau Maren (Marie-Lou Sellem), die schon einige Affären des Musikers ertragen hat. Jonas, der Sohn von Maren und Carsten (Valentin Mirow), dagegen ist geschockt: Er lag bekifft im Tonstudio und hat den Übergriff vage mitbekommen. Die Zuschauer gewinnen immer neue Eindrücke der ominösen 37 Sekunden, die Regisseurin Bettina Oberli aus wechselnden Perspektiven zeigt, um zu fragen: „Welche Berührung, welcher Blick kann wie verstanden werden?“ Ein voller Drehtag ist allein für die entscheidende Szene aufgewendet worden.

Leonie und Carsten mögen sich eigentlich immer noch, werden aber durch die mediale Eskalation wie auch durch die juristische Aufarbeitung zu Gegnern gemacht. Leonie hätte anfangs noch eine Entschuldigung oder Erklärung genügt, erzählt von ihren Gefühlen dann in einem Video im Netz, bevor sie schließlich zur Polizei geht. Carsten, völlig überrascht von der Anzeige, beschreibt auf der Wache den Ablauf der 37 Sekunden fast genauso wie Leonie – entscheidend sind Nuancen.

Begegnungen in einem regellosen, unberechenbaren Raum

Er sieht die Treffen als eine Art Tanz, als Begegnungen in einem regellosen, unberechenbaren Raum. Schließlich stehen sich vor dem Gerichtsgebäude die Demonstranten beider Seiten gegenüber: Frauen demonstrieren für Leonie im Sinne von MeToo. Die Anhänger von Rockstar Carsten für einen unangepassten sozialkritischen Sänger, der mit einer „Ode auf die Cancel Culture“ die künstlerische Freiheit verteidigen will. Selbst das musikalische Duell mit den Songs der beiden wirkt stimmig.

Schade nur, dass die ARD mal wieder Scheu vor der eigenen Courage hat und ihre herausragende Serie des Jahres so mutlos versendet, nämlich an zwei sommerlichen Dienstagabenden kurz vor Mitternacht. Wer „37 Sekunden“ im Netz sieht, wird nicht mehr aufhören können mit dem Schauen und viele Anregungen für Diskussionen bekommen.



37 Sekunden. Alle sechs Folgen ab 4. August in der ARD-Mediathek, in der ARD am 15.+22. August ab 22.50 Uhr jeweils drei Folgen