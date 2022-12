Nachruf auf Hans Peter Hallwachs: Er war der erste Kino-„Fabian“

Im „Personenlexikon des Films“ schreibt Kay Weniger über Hans Peter Hallwachs im Jahr 2001: „Der hochgewachsene, schlaksig-schmale Schauspieler spielte von Anbeginn seiner Filmkarriere durchgehend ernste Charaktere, lakonische, nicht sehr gesprächige und kantige Typen von stark unterkühltem Charme.“ Des Weiteren nennt der Filmwissenschaftler Hallwachs’ Ausstrahlung „spröde“ und stellt fest, der Schauspieler erlangte „nur bedingt Bekanntheit und keine weitreichende Popularität“.

Das stimmt so und ist doch nicht richtig. Denn der Schauspieler, der, wie dpa am Freitag meldete, bereits am 16. Dezember in Berlin gestorben ist, hatte eine große Präsenz erst im Kino, später vor allem im Fernsehen. Sein Gesicht mit den schon früh durch breites Grinsen eingekerbten Falten in den Wangen war dem Publikum vertraut. Hallwachs schmiegte dabei sein Spiel so stimmig in jede Szene, als ob er sowieso dazugehörte. Und er gab mit seiner Stimmfärbung etlichen vertonten Büchern, vor allem den Romanen Raymond Chandlers, einen eingängigen Klang. Er war bekannt, obwohl er für viele Zuschauer namenlos blieb, kein Promi.

Geboren am 10. Juli 1938 in Jüterbog als Sohn eines Tierarztes, wuchs er während des Krieges auf, versuchte ein Jura-Studium und ließ sich dann an der West-Berliner Fritz-Kirchhoff-Schule zum Schauspieler ausbilden. Nach mehreren Stationen in Westdeutschland war er von 1972 bis 1985 am Schillertheater engagiert. Seinen ersten Kinoauftritt hatte er gleich in einer Hauptrolle, in Volker Schlöndorffs Film „Mord und Totschlag“, der 1967 bei den Filmfestspielen in Cannes lief. Weitere Regisseure wie Uwe Brandner („Halbe-Halbe“), Helma Sanders-Brahms („Shirins Hochzeit“), Hans-Christoph Blumenberg („Der Sommer des Samurai“) und Margarethe von Trotta („Rosenstraße“) besetzten ihn in Haupt- und wichtigen Nebenrollen. Seine größte Aufgabe fürs Kino war die Titelfigur in der ersten Verfilmung von Erich Kästners Roman „Fabian“ 1980, ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis.

Um seine Bedeutung fürs Fernsehen zu zeigen, kann man eine einfach die Statistik anführen: Hans Peter Hallwachs war in 16 „Tatort“-Krimis mal mehr, mal weniger zu sehen, spielte als Vater der Kommissarin in der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ 19-mal mit, hatte acht Auftritte bei „Derrick“ im ZDF und 13 in der Reihe „Der Alte“. Das mag beliebig klingen, zeugt aber von seiner Allgegenwart als Schauspieler über die Jahrzehnte. Herausheben sollte man mindestens noch Andreas Kleinerts Fernsehfilm „Hurenkinder“ von 2006 und auch „Tage des Sturms“, einen Film des MDR von 2003 nach einem Drehbuch des Schriftstellers Erich Loest über den 17. Juni 1953, in dem Hallwachs einen Stasi-Offizier spielte. Die Zuschauer werden merken, dass er fehlt.