RTL-Dschungelcamp: Jan Köppen, der Mann an Sonja Zietlows Seite

Bei RTL laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für das in der kommenden Woche in eine neue Staffel startende Trash-Format „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Und der Privatsender weiß, welche Nachrichten er seinem Publikum schuldig ist: Teilnehmer Gigi Birofio jedenfalls „hat Bock auf Dschungelcamp-Sex“, wie RTL über den aus Bietigheim-Bissingen stammenden Elektroniker und Hobby-Stripper berichtet, und fragt in gewohnter Manier: „Rappelt’s bald im Busch?“

Für Antworten auf diese und ähnliche Fragen stellt der Sender seiner sandgestrahlten Allzweckwaffe Sonja Zietlow einen neuen Co-Moderator zur Seite: Jan Köppen folgt auf Daniel Hartwich, der auf den 2012 verstorbenen Kölner Entertainer Dirk Bach folgte und sich tapfer fast zehn Jahre neben Zietlow hielt. Das Duo Bach/Zietlow setzte die Latte hoch, was die Moderation des mal mehr und mal weniger aufregenden Formats betrifft, was zu großen Teilen dem kreischfidelen Humor Dirk Bachs geschuldet war.

Maschinengewehr der guten Laune

Nach dem Abgang Hartwichs wurden alle möglichen Kandidaten für eine Nachfolge gehandelt, darunter auch der Berliner Entertainer Julian F.M. Stoeckl. Der schien RTL unter Umständen dann doch zu krawallig, vielleicht an Zietlows Seite aber auch zu charakterstark. Alles Eigenschaften, über die man beim 39-jährigen Köppen noch keine Aussagen machen kann.

Über seine Vorgänger weiß der Moderator („Ninja Warrior Germany“) pflichtschuldig nur Gutes zu sagen, Hartwich gar habe immer „der Schalk im Nacken“ gesessen. Formulierungstechnisch muss Köppen da also noch aufholen neben dem Maschinengewehr der guten Laune Sonja Zietlow. Tipps von ihr gab es bei einem gemeinsamen Abendessen. Da empfahl die Moderatorin jedoch angeblich nur Dinge wie die Anschaffung eines Weckers.

Köppen gibt sich indes bescheiden-servil: Der Dschungelmoderator dürfe sich selbst nicht zu wichtig nehmen, es gehe natürlich um das Treiben im Camp, das in diesem Jahr – neben dem erwähnten Birofio – mit vielsprechenden Kandidaten wie Verena Kerth, Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis zwei Wochen lang besetzt wird. Köppen kennt seinen Platz im Camp-Gefüge: „Wir liefern nur die Verpackung und die sind der Kleber.“

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 auf RTL.