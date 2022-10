„Polizeiruf 110“: Hexensuppe aus dem Harz

Der „Polizeiruf“ aus Magdeburg macht einen Ausflug in den Harz. Am Morgen nach dem Halloween-Hexen-Spektakel wird eine verbrannte Frau gefunden.

Film Still Polizeiruf 110: Hexen brennen. Die Samhain-Frauen (Komp.) mit Doris Petersen (Birgit Berthold, mi.) kommen „bewaffnet“ in den Ort und treffen auf Reiko.

Film Still Polizeiruf 110: Hexen brennen. Die Samhain-Frauen (Komp.) mit Doris Petersen (Birgit Berthold, mi.) kommen „bewaffnet“ in den Ort und treffen auf Reiko. MDR/filmpool fiction/Conny Klein

Die Hexen kichern lüstern, die Teufel blecken ihre Zungen, die Kürbis-Fratzen leuchten schaurig, die Feuer brennen. „Hexoween“ nennt sich ein dreitägiges Gruselfest, dass dieser Tage im Städtchen Thale tobt. Traditionell war hier auf dem legendären Hexentanzplatz immer schon die Walpurgisnacht Ende April gefeiert worden. Der „Polizeiruf“ aus Magdeburg macht einen Ausflug in den verwunschenen Harz. Am Morgen nach dem Halloween-Hexen-Spektakel wird eine verbrannte Frau im Feuer gefunden, die grausam gefoltert worden war, wie eine Verfemte im Mittelalter.

Der MDR-Krimi breitet das gesamte Arsenal an mystischem Brimborium aus. Folterwerkzeuge wie die „Daumenschraube“, die „Schädelzwinge“ und der „Spanische Stiefel“ werden vorgeführt. Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) liest sich vor Ort in Themen wie schwarze Magie, „Abwehrzauber“ und Exorzismus ein und lernt, was tote Hunde vor einem Haus bedeuten. Das fiktive „Thalrode“ wird optisch aus vielen bekannten Harzer Orten zusammengebaut. Historisch, geografisch und kulturell wird hier überhaupt vieles ineinandergerührt: Die Harzer Frauen feiern einen keltischen „Samhain“, die Foltergeräte stammen aus dem Sado-Maso-Laden.

Film Still Polizeiruf 110: Hexen brennen. Die Frauen haben sich zur Trauerfeier getroffen. Peggy Sasse (Yvonne Johna), leitet die Zeremonie. MDR/filmpool fiction/Conny Klein

Nicht Gott und Teufel, sondern Frauen und Männer stehen sich hier wie verfeindete Armeen gegenüber. Die Anführerin des „Frauenheilkreises“, eine selbstbewusste Naturheilkundlerin (Yvonne Johna), sieht ihren Trupp in der Tradition von Weibern, die außerhalb der Norm leben wollen und deshalb als Hexen verfolgt werden. Als Arzt praktiziert auch der bärtige Wortführer der dumpfen Männer-Trinkrunde, der halb im Scherz erklärt, er verfluche den Tag, an dem die Frauen das Wahlrecht bekamen. Gespielt wird er unangenehm aufdringlich von Michael Schweighöfer. Als brabbelnder, verwirrter Alter taucht mal wieder Hermann Beyer auf – er wirkt hier, als spielte er seine Rolle aus der Netflix-Serie „Dark“ weiter.

Überdeutlich versucht der „Polizeiruf“, die aktuellen Geschlechterkämpfe auf die Spitze zu treiben, bleibt aber penetrant und plump. Schon der soziale Hintergrund im Ostharz passt überhaupt nicht dazu. Denn seit DDR-Zeiten ist es selbstverständlich, dass Frauen auch als Ärztinnen arbeiten, selbstbewusst auftreten und sich auch mal scheiden lassen. Dem aus der Pfalz stammenden Drehbuchautor Wolfgang Stauch war dies alles offenbar so fern wie das Mittelalter. Hauptkommissarin Brasch schlägt sich natürlich auf die Seite der Frauen, verbündet sich mit der Mutter der Ermordeten – Gabriela Maria Schmeide als Gastwirtin gibt dieser Frau wie gewohnt eine Tiefe, die aus dem Krimi deutlich herausragt. Braschs Kollege Lemp (Felix Vörtler) dagegen verbündet sich zum Schein mit dem Männer-Saufverein – er sei ja auch ein alter weißer Mann.

Film Still Polizeiruf 110: Hexen brennen. Paul (Helgi Schmid) nimmt etwas ins Visier. Georg Kopp (Hermann Beyer, li.), Reiko Edler (Pit Bukowski, re.) MDR/filmpool fiction/Conny Klein

Regisseurin Ute Wieland hat durchaus Ideen, um das Harz-Städtchen in einen Spuk-Ort zu verwandeln. So tauchen zwei Pfarrerstöchter immer wie aus dem Nichts aus dem Nebel auf und verschwinden wieder – in eine ARD-Märchenverfilmung zu Weihnachten hätten sie gut gepasst. Doch als Krimi baut „Hexen brennen“ zu keiner Zeit Spannung auf. Zu viele Zutaten werden in eine letztlich ungenießbare Hexensuppe hineingeschnippelt und verkocht. Selbst die Auflösung überrascht nicht – und überzeugen kann sie erst recht nicht.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Polizeiruf 110: Hexen brennen. Sonntag, 30. Oktober, 20.15 Uhr, ARD