„Tatort“ in Zürich: Kampf gegen die „kapitalistischen Scheißwichser“

Was ist denn das für eine seltsame Gesangsnummer zum Schluss? „Bang Bang – Cliffhanger, kein Zurück! Grandjean und Ott – wer hat abgedrückt? Bang Bang – immer noch ’ne zweite Runde, Grandjean und Ott – die beiden Bluthunde!“ Ausgerechnet jene beiden Züricher Kommissarinnen, die sich zunächst nicht ausstehen konnten und mehr gegeneinander als miteinander agierten, vereinen sich hier zum Rap-Duo. In ihrem vierten Fall haben die beiden Frauen ihren nervenden Zickenkrieg endlich eingestellt. Sie fahren zwar noch getrennt zu den Tatorten, Tessa Ott (Carol Schuler) mit dem „Velo“, Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) mit dem Auto. Sie unterscheiden sich auch in ihrer Sprache, Grandjean mit hartem deutschen Akzent, Ott mit derben Ausdrücken, arbeiten ansonsten aber fast schon harmonisch zusammen. Abgesehen von der holprigen Rap-Battle-Einlage zum Finale.

Der Schweizer „Tatort“ wird besonders ökonomisch produziert: Gedreht werden immer zwei Fälle parallel vom selben Team. Nachdem die Regisseurin Vivian Andereggen mit den ersten beiden Fällen nicht überzeugen konnte, hat ihre Nachfolgerin Christine Repond die Züricher Krimis auf ein gediegeneres Niveau gehoben. Der Fall „Schattenkinder“ im Frühjahr hatte mit den brutalen Versuchungen einer rabiaten Kunstszene gespielt, „Risiken mit Nebenwirkungen“ begibt sich nun in ein klassisches Krimi-Milieu. Denn die Pharma-Branche und die mit ihr verbündeten Anwaltskanzleien sind im Thriller ja gern ein Hort des Bösen. Auch das Drehbuch von Stefanie Veith und Nina Vukovic bedient die weit verbreiteten, populistischen Stereotype, dass Probanden hier stets ihr Leben riskieren und Pillenfirmen über Leichen gehen. Ein Film, in dem sich ein Pharma-Konzern als Heilsbringer entpuppen würde, wäre mal eine echte Überraschung!

Die kranke Tochter will kein Schweigegeld

Das Opfer, das standesgemäß neben ihrer Yacht im Zürichsee aufgefunden wird, war eine Top-Anwältin (Sabine Timoteo), die im Auftrag des Pharma-Konzerns Argon die Mutter einer Patientin unter Druck gesetzt hatte, dann aber offenbar Skrupel bekam. Der Zustand des kranken Mädchens hatte sich in der Testreihe eines neuen Medikaments dramatisch verschlechtert. Erste Recherchen führen die Ermittlerinnen in die noble Anwaltskanzlei, wo ihnen die herrische Chefin statt Wasser Gin und Single Malt anbietet und auf dem Hof die schwarzen Porsches parken. Ebenso abgehoben wirkt die Welt der Pharma-Manager, die in ihren verspiegelten Büros hoch oben in einem Hochhaus residieren und auf die Stadt herabschauen. Ein superteures Medikament steht kurz vor der Markteinführung – da darf nichts mehr schief gehen.

Die einzigen emotionalen Szenen stammen aus den Begegnungen mit dem betroffenen Mutter-Tochter-Gespann: Die Mutter würde die angebotenen 12 Millionen Schweizer Franken als Schweigegeld akzeptieren, die kranke Tochter begehrt auf und bricht im Gespräch mit Isabelle Grandjean zusammen. Doch insgesamt entsteht zu wenig Spannung: Wenn die Verdächtigen allesamt „verdammte kapitalistische Schweißwichser“ sind, wie es Profilerin Tessa Ott, Tochter aus gutem Hause, ausdrückt, dann ist es letztlich auch egal, welcher verdammte kapitalistische Schweißwichser oder welche verdammte kapitalistische Scheißwichserin für den Mord verantwortlich ist.

Wertung: 2 von 5

Tatort: Risiken mit Nebenwirkungen – So, 11.9., 20.15 Uhr, ARD