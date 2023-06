Franken-„Tatort“: Der Kommissar und seine Jugendliebe

In Deckung in der Oberpfalz: Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Eva Hentschel (Sina Martens)

In Deckung in der Oberpfalz: Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Eva Hentschel (Sina Martens) BR/Bildmanagement

Irgendwann sind alle „Tatort“-Kommissare dran – und müssen sich ihrer wilden Jugend stellen. Das geht im Krimi nicht ohne Tote ab. So traf der Kölner Kollege Ballauf seine Jugendliebe beim Klassentreffen wieder – prompt wurde der Mann der Freundin erschlagen. Der Münchner Kommissar Leitmayr begegnete vor drei Jahren einem Kumpel, mit dem er einst an der Atlantikküste surfte und um dasselbe Mädchen buhlte – am Ende starb der Jugendfreund. Und der Berliner Karow musste erst jüngst den Tod seines ersten Freundes aufklären.

Nun erwischt es den Nürnberger Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs). Ein Freund, inzwischen Pfarrer in der oberpfälzischen Provinz, lädt ihn zu einer besonderen Predigt ein. Er will vor seiner Gemeinde über Toni sprechen – einst hatten alle drei im fernen Berlin studiert und viel Zeit miteinander verbracht. Doch wenige Minuten vor seinem Auftritt wird der Mann erstochen, und Voss erfährt erst jetzt, dass ihre gemeinsame Jugendfreundin schon vor zwei Jahren gestorben war. Sie wurde als Selbstmörderin begraben. Natürlich muss Voss nun vor Ort bleiben. Denn weder glaubt er an einen Raubmord am Pfarrer, wie der poltrige einheimische Kommissar, noch an einen Selbstmord der einst so lebensfrohen Toni.

Selbst in der Oberpfalz gelten Gesetze

Wie nicht anders zu erwarten, stößt Voss im Ort auf viel Misstrauen, besonders bei den Angehörigen von Toni. Die Familie, reich geworden mit der Produktion von Autoteilen, residiert in einem fürstlichen Palast inklusive Butler. Der Vater (André Jung) führt sich auf wie ein Patriarch der ganz alten Schule: Er hatte seiner ältesten Tochter Toni verweigert, in die Firmenleitung einzutreten – er hält prinzipiell nur Söhne für geeignet. Weder Voss noch der Zuschauer kann glauben, dass jemand heute mit einer solch frauenfeindlichen Einstellung noch durchkommt, denn selbst in der Oberpfalz gelten ja Gesetze. Voss erfährt von seinen Nürnberger Kollegen, dass sich Tochter und Familie heftige juristische Auseinandersetzungen geliefert hatten.

Doch die Frauen eilen ihm zu Hilfe: Tonis jüngere Schwester sorgt äußerlich für gewisse Irritationen, denn sie sieht genauso aus wie die Toni in der Erinnerung von Voss. Kein Wunder: Beide werden von Sina Martens verkörpert. Während die Story von Autor Bernd Lange nicht immer plausibel ist und einige Fragezeichen stehen lässt (Wieso bekam der Pfarrer von der Polizei das Handy der Verbrannten ausgehändigt?), überzeugt dieser fränkische „Tatort“ mit seiner stark melancholischen Stimmung. Immer wieder schieben sich bei Felix Voss verwaschene Erinnerungsschübe vor die aktuellen Bilder. Der Kommissar stellt sein Leben infrage: Warum ist er überhaupt Polizist geworden? Warum lebt er immer noch allein? Warum hat sich Toni nie wieder bei ihm gemeldet? Kollegin Ringelhahn erweist sich hier als mütterliche Vertraute und gibt ihm Halt – Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs beweisen ihr Gespür für Zwischentöne.

Das „Hochamt für Toni“ ist zugleich ein Requiem für Stephanie Heckner. Die engagierte Redakteurin des Bayerischen Rundfunks, die nicht nur den Franken-„Tatort“ erfunden, sondern auch die bayerischen „Tatorte“ weit über das Durchschnittsniveau gehoben hatte, ist im März im Alter von 60 Jahren gestorben.



Tatort: Hochamt für Toni. Sonntag, 4. Juni, 20.15 Uhr, ARD