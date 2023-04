Merz bei Maischberger: „Halten Sie mich für zurechnungsfähig, Herr Klingbeil?“

Ganz offensichtlich hatte sich Friedrich Merz da etwas zurechtgelegt, das er unbedingt loswerden wollte. So sehr, dass der CDU-Chef sich kaum halten konnte, auf dem weißen Sitz im Studio von Sandra Maischberger. Wie ein Schuljunge, der die richtige Antwort weiß und fast abhebt vor lauter Melden, beugte er sich vor und zurück, schwang den Zeigefinger und verschrenkte die Arme.

„Jetzt will ich Ihnen mal was sagen“, sprach er zu seinem Kontrahänten, dem SPD-Chef Lars Klingbeil, der soeben der CDU vorgeworfen hatte, beim Thema Klimaneutralität immer nur zu sagen, was nicht gehe. Sofort fühlte man sich an ähnlich belehrende Merz-Momente erinnert („Pass mal auf, jetzt zieh ich mir die Jacke aus“). Die Regierungskoalition habe bislang „196 Gesetzgebungsverfahren und Anträge in den Bundestag eingebracht“, sagte Merz. Seine CDU habe davon „97 zugestimmt“ und ihrerseits „190 Anträge eingebracht“. „Wie vielen davon hat denn die SPD zugestimmt“, fragte Merz um sich sogleich mit triumphalen Lächeln selbst zu antworten: „Keinem einzigen.“

Ein Punktgewinn in einem sonst recht reibungslosen „Spitzenduell“ der beiden Parteivorsitzenden am späten Abend in der ARD. Da war es fast egal, dass der Vorwurf von Merz in Wahrheit Unsinn ist. Denn Regierungskoalitionen stimmen Anträgen der Opposition wenn überhaupt meist nur gemeinsam zu. Eine alleinige CDU-Unterstützung der SPD wäre unüblich. Vermutlich ging auch Klingbeils Reaktion in diese Richtung, als er sagte: „Da ist Herr Merz sozusagen nicht ganz unterwegs.“ Was bei Merz wiederum die empörte Reaktion hervorrief: „Was heißt nicht ganz unterwegs? Halten Sie mich nicht für zurechnungsfähig?“

Bei Sandra Maischberger stritten Lars Klingbeil (SPD) und Friedrich Merz (CDU). Screenshot

Man darf Merz dankbar sein - zumindest für diesen kurzen Funken Unterhaltung. Überwiegend ermüdend war ja ansonsten die Sendung von Maischberger, die sich den Ausstieg aus der Kernenergie zum Hauptthema genommen hatte und allen Ernstes fragte, ob dieser nun „längst überfällig“ sei oder doch eher „ein Fehler“. Als sei der Ausstieg nicht schon seit langem beschlossen und inzwischen seit fünf Tagen vollzogen. Als seien alle Argumente zu diesem Thema nicht schon lange ausgetauscht.

Krieg in der Ukraine scheint ausgeblendet

Deutschland dreht sich in diesen Tagen in seinen Debatten um sich selbst, das merkt man auch an den Talkshows. An den blutigen Krieg in der Ukraine scheint sich das Land etwas zu sehr gewöhnt zu haben. In den Debatten geht es stattdessen um Kernenergie, um Heizungen, um Matthias Döpfner.

Auch bei der Expertenrunde von Sandra Maischberger, die an diesem Abend aus den Journalisten Sabine Rennefanz und Michael Bröcker und TV-Urgestein Jörg Pilawa bestand und die zu Beginn der Sendung einhellig betonte, der Ausstieg aus der Kernenergie sei zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler (Bröcker: „Es macht keinen Sinn“).

Grund für den Oppositionsführer Merz eine Watsche in Richtung Moderatorin zu verteilen: „Sie scheinen völlig ausgeblendet zu haben, dass im Februar vergangenen Jahres ein tiefgreifendes Ereignes stattgefunden hat.“ Maischberger darauf: „Das hat niemand ausgeblendet, die Frage ist, welche Politik daraus folgt.“

Jüngst hatte Markus Söder (CSU), vermutlich bereits mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Bayern, großzügig angeboten, Atomkraftwerke künftig in Bayern weiter betreiben zu wollen. Angesprochen darauf, sagte Merz, er halte alle Vorschläge für diskussionsfähig, die zur Lösung der Stromknappheit betragen könnten (ohne explizit zu sagen, dass er Söder in seinem Vorhaben unterstützen wolle). Er verwies darauf, dass bereits am 15. April, dem Sonntag des Ausstiegs aus der Kernenergie, der Import von Kohle-Strom aus Polen sprunghaft angestiegen sei. Klingbeil erwiderte, dass Deutschland keinen Strommangel habe und dass Bayern endlich anfange solle, Windräder zu bauen.

In der Folge reitet Moderatorin Maischberger nur so durch die Themen. Ein kurzer Schlenker zum Streit um die Wärmewende (Klingbeil: „Es wird Förderungen für alle geben, die sich den Heizungsumbau nicht leisten können“). Dann sehr kurze Fragen: Zur CDU-Diskussion um eine Reform der Erbschaftssteuer (Klingbeil: „Vielleicht der erste CDU-Antrag, dem wir zustimmen würden“); ob Gefängnisstrafen für Klimaaktivisten richtig seien (Merz: „Ja“) und ob der Springer-Chef Matthias Döpfner nach seinen Äußerungen über Ostdeutsche zurücktreten solle (Klingbeil: „Halte seine Aussagen für gefährlich“; Merz: „Nicht meine Entscheidung, aber habe andere Erfahrungen mit den Ostdeutschen gemacht.“)

Journalistin ruft zu Boykott von Springer auf

Auch bei der Expertenrunde (Pilawa, Rennefanz, Bröcker) geht es anschließend noch einmal um Döpfner und Springer. Döpfner hatte sich nach der Veröffentlichung privater Chats in der Bild am Sonntag entschuldigt, „dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe“. Für Jörg Pilawa ist dies nur eine „Entschuldigung zweiter Klasse“, während Michael Bröcker, Chefredakteur von The Pioneer (an dem Axel Springer 26 Prozent hält) zwar die Aussagen Döpfners für befremdlich hielt, aber auch seine Entschuldigung anerkannte.

Den wichtigsten Einwand hierzu lieferte Sabine Rennefanz, die sich „erschüttert“ zeigte von den Äußerungen. Allerdings spreche Döpfner wohl vielen, vor allem Westdeutschen, aus der Seele. „Der herablassende, arrogante Ton über Ostdeutsche ist ja leider Mainstream in der Gesellschaft. Ostdeutsche Positionen kommen sehr selten vor“, sagte die Journalistin. Anschließend rief sie zum Boykott des Verlags auf und sagte: „Keine Springer-Produkte kaufen.“

Atomenergie, Heizungsumbau, Rentenreform, Klimaaktivisten, der Skandal bei Springer - ein sehr volles Programm für gerade einmal etwas mehr als eine Stunde Sendezeit. Warum Sandra Maischberger ihren Zuschauern diesen Ritt durch die Themen zumutet, weiß nur sie selbst und ihre Redaktion. Jedes Thema für sich könnte abendfüllend sein.

Doch damit noch nicht genug. Den Abend schloss Maischberger mit einem zehnminütigen Gespräch mit der Außenpolitik-Expertin Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung über den Taiwan-Konflikt und die Frage, wie Deutschland und Europa sich im Falle einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und den USA verhalten sollte.

Schwarzer, die ein Buch zu diesem Thema verfasst hat („Final Call“), warnte eindringlich, die Abhängigkeiten von China zu reduzieren. In einem Konfliktfall würden die USA wohl zunächst umfangreiche Sanktionen gegen China erlassen und erwarten, dass Europa sich daran beteilige, so Schwarzer. „Die Chinesen würden wohl ihrerseits mit Handelsbeschränkungen reagieren.“ Dieser Fall müsse schon jetzt vorbereitet werden. Chinas Präsident Ji sei sehr konsequent in der Verfolgung seiner Ziele. Die Einverleibung Taiwans solle bis zum 100. Jubiläum der Volksrepublik erfolgt sein, das sei in 28 Jahren. „Es kann aber auch vorher passieren“, so Schwarzer zum Ende der Sendung. Es flammt also eine neue Weltkrise auf am Horizont. In den Talkshows dieses Landes aber dreht man sich eher noch um alte Fragen. Und um sich selbst.