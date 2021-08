Berlin - Wenn es eine Art Lebensdisziplin gäbe, in der anmutiges Älterwerden prämiert wird, wäre Ruth Maria Kubitschek darin unangefochtene Meisterin. Der Anleitungen ihres gleichnamigen Buches aus dem Jahr 2013 hätte es gar nicht bedurft. Ein paar flüchtige Blicke auf ihr schauspielerisches Spätwerk hätten genügt, um darin ihre damenhafte Grandezza zu erkennen, die auch in kleinen Serienrollen noch Witz, Klugheit und geistige Unabhängigkeit sichtbar machten.

Die Anerkennung ihrer enormen Fernsehpräsenz, die sie dann 2014 im Alter von 83 Jahren für beendet erklärte, unterschlägt jedoch allzu fahrlässig einen imposanten Start in die Schauspielerei, der sie zu Beginn der 1950er-Jahre zunächst an zahlreiche Bühnen der DDR führte, nach Halle, Schwerin und das Berliner Theater der Freundschaft, das heutige Theater an der Parkaue.