Hans Meiser ist tot: Wo kommen heute die kleinen Leute noch zu Wort?

Hans Meiser ist mit 77 Jahren gestorben. Der TV-Moderator gehörte zu den bekanntesten Gesichtern der in den 80er-Jahren erfundenen Medienrevolution namens Privatfernsehen. Er moderierte die Nachrichtensendungen „7 vor 7“ und die erste Reality-Show „Notruf“ und war Anchorman und Aushängeschild des Senders RTL, den man 1992 zum ersten Mal rund um die Uhr gucken konnte. Vor allem gilt Meiser als Pionier der Talkshow, die ersten Folgen seiner nachmittäglichen Sendung „Hans Meiser“ wurden ebenfalls 1992 ausgestrahlt.

In dem extrem erfolgreichen neuen Format durften die Nobodys der gerade wiedervereinigten Bundesrepublik erzählen, was in ihrem Alltag so alles gut und schlecht und richtig schlecht läuft. Es war der Moment, in dem erstmals Nicht-Prominente ein TV-Forum bekamen, um in so großem Stil ihre Sorgen zu diskutieren. Die Massen, die dort plötzlich als Individuen zu Wort kamen, wurden oftmals für die Quote der Lächerlichkeit preisgegeben, das gehört zur Wahrheit wie eben auch, dass der gebürtige Niedersachse Meiser seine Gäste etwas weniger gnadenlos exhibitionierte als viele seiner Kollegen. Meiser war der onkelhaft-salbungsvolle Typ. Zum Ende seines Lebens fiel er mit Verschwörungstheorien auf.

Wutentbrannt reagierten die Intellektuellen und die, die sich dafür hielten, auf den Einzug der einfachen Leute ins damals noch hochkulturigere TV. „Unterschichtsfernsehen“ nannte man die neuen Talkshows. In einem Interview erzählte Meiser später einmal, wie er bei Grillpartys permanent angemotzt wurde: „Du lädst den Abschaum der Gesellschaft ein, das sind doch Untermenschen!“

Heute, wenn das Fernsehen kaum mehr zum Massenmedium taugt und von Tag zu Tag schlechter wird, schaut man fast wehmütig auf jene Zeit. Durch den Einzug sozialer Medien kann jeder Mensch permanent seine Probleme, Meinungen und Ideen in den Tunnel seines eigenen Internets blasen.



Und sicher, man will nicht zurück in eine Zeit, in der Oma Henne und Mike von nebenan sich vor aller Augen zum Horst machten, aber andererseits: Gibt es heute überhaupt noch Orte, an denen die Alltagssorgen kleiner Leute eine große Öffentlichkeit bekommen? Wo ist die Sendezeit geblieben, in der Menschen von nebenan einfach mal frei raus erzählen können, was er und sie für Dummheiten machen?