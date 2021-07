Berlin - Im ARD-Film „Krauses Zukunft“ war Herbert Köfer vor wenigen Monaten als verzweifelt-entschlossener Greis zu erleben. „Alles, was in meinem Leben wichtig war, hat hier im Haus stattgefunden“, sagt er trotzig, im besten Anzug in seinem Ohrensessel sitzend. Er will lieber sterben, als mit ansehen zu müssen, wie sein Elternhaus in der Lausitz von den Braunkohlenbaggern abgetragen wird, deren Scheppern er schon hören kann. Doch Krause überzeugt ihn, in seinen Gasthof umzusiedeln – die Schluss-Szene zeigt ihn vergnügt schaukelnd bei einem Hoffest.

Regisseur Bernd Böhlich, der stolz darauf war, dass Herbert Köfer sein 80-jähriges Schauspieler-Jubiläum während der Dreharbeiten im September 2020 feierte, hätte ihn gern auch für die nächste Folge der Filmreihe vor die Kamera geholt. Doch die berührende Szene als vertriebener Greis sollte der letzte Auftritt von Herbert Köfer bleiben.