In geheimer Mission für die DDR: Dokus über Spione Adolf Kanter und Rudolfine Steindling

Vor drei Tagen war Adele Neuhauser noch in der ARD als Wiener „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner zu erleben. Nun taucht sie in der Arte-Doku Die „Rote Fini“ als Wiener Lebedame wieder auf. Rudolfine Steindling sei die „größte Wirtschaftskriminelle des vorigen Jahrhunderts“ gewesen, behauptet die Filmautorin Gaby Schlag.

Nur wenige Bilder gibt es von Adolf Kanter, dem sich die im Anschluss ausgestrahlte Arte-Doku „Der Spion, der zu viel wusste“ widmet. Autor Claus Räfle verzichtet auf Spielszenen mit ihm und belässt ihn so im Vagen, Unauffälligen. Die Kopplung der beiden Filmporträts ergibt Sinn: Beide Menschen arbeiteten vom Westen aus in geheimer Mission für die DDR, beide waren in den 1980er-Jahren zentrale Figuren bei der Beschaffung von wertvollen Informationen oder Devisen.

Otto Schily: Adolf Kanter hätte die Karriere von Helmut Kohl beenden können

Begonnen hatten die Kooperationen mit der DDR schon in den 1950er-Jahren. Die „Rote Fini“ startete ihre berufliche Laufbahn noch in Österreich, das in alliierte Besatzungszonen unterteilt war und wo die Kommunistische Partei in der Sowjetischen Zone rings um Wien auch wirtschaftlich sehr aktiv war. Die ehrgeizige junge Frau und Kommunistin, die einen jüdischen Bankdirektor geheiratet hatte, wurde zur wichtigsten „Kommerzgenossin“, verwaltete bald die Finanzen der KPÖ und knüpfte Kontakte zur DDR, die zum neutralen Österreich besondere Wirtschaftsbeziehungen unterhält. Adele Neuhauser verkörpert in den kurzen, illustrierenden Spielszenen eine selbstbewusste und stilbewusste Frau, die sich in einer reinen Männerwelt behauptet.

Adolf Kanter baute derweil im Westerwald ein europäisches Schulungszentrum auf. Im Auftrag der DDR-Auslandsspionage war er in die Junge Union eingetreten und knüpfte Kontakte zu aufstrebenden Männern wie Eberhard von Brauchitsch und Helmut Kohl. Schon damals berichtete er nicht nur regelmäßig unter dem Decknamen „Fichtel“ an das MfS, sondern entwickelte auch Methoden, wie Parteien illegale Finanzierungen abwickeln konnten. Als Adolf Kanter später in der Stabsstelle des Flick-Konzerns arbeitete, konnte er sein Know-how in großem Stil nutzen. Er habe die gesamte Käuflichkeit der Bonner Republik nach Ost-Berlin melden können, erklärt der frühere Spiegel-Redakteur Dirk Koch, der über Kanter ein Buch geschrieben hat.

DDR-Spionagechef Markus Wolf stellte Kanter in eine Reihe mit dem Kanzlerspion Günter Guillaume. Zwar geriet Informant „Fichtel“ im Westen unter Verdacht, musste im Flick-Untersuchungsausschuss aber nicht aussagen. Zum großen Bedauern von Otto Schily, damals Obmann der Grünen im Ausschuss, der heute im Film erklärt, dass die Aussagen von Adolf Kanter die Karriere von Helmut Kohl wohl beendet hätten. Ob die DDR die belastenden Interna über westdeutsche Politiker dagegen ausnutzte und Franz Josef Strauß zu einem dringend benötigen Milliarden-Kredit drängte, bezeichnet Autor Claus Räfle als Spekulation.

Beide Spione standen nach dem Zusammenbruch der DDR vor Gericht

In den 1980ern wuchs auch die Bedeutung von Rudolfine Steindling für die DDR. Die einstige „Kommerzgenossin“, von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger zur „Kommerzialrätin“ ernannt, vermittelte als Gesellschafterin der Tarnfirma Novum GmbH viele Geschäfte zwischen westlichen Firmen und der DDR, teilweise, um Embargos zu umgehen. Ihr größter Coup: 1984 errichtete die Staatsfirma VOEST Alpine 1984 ein Stahlwerk in Eisenhüttenstadt. Dabei verdiente die „Rote Fini“ kräftig mit. Adele Neuhauser zeigt mit viel Freude, wie ihre Heldin die Wirtschaftsmänner aus Ost und West miteinander verkuppelte und wie sie sich in Wien als Kunstmäzenin inszenierte.

Beide Dokumentationen sind mit Zeitzeugen und Experten gut besetzt: So geben in der vom ZDF beigesteuerten Doku über die „Rote Fini“ neben Insidern wie Andreas Förster, viele Jahre für die Berliner Zeitung aktiv, auch Politgrößen wie der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky und Ex-Finanzminister Hannes Androsch Auskunft. Im Porträt von Adolf Kanter, produziert von RBB und WDR, stehen neben Otto Schily unter anderem Helmut Kohls früherer Büroleiter Wolfgang Bergsdorf und Walter Schmitz, Leiter der Stabsstelle beim Flick-Konzern, vor der Kamera.

Sowohl der Topspion als auch die Kommerzgenossin standen nach dem Zusammenbruch der DDR vor Gericht. Adolf Kanter bekam trotz seiner langen intensiven geheimdienstlichen Tätigkeit 1995 nur zwei Jahre Haft auf Bewährung. „Er war ein Agent, der so viel wusste, dass er seine Geheimnisse mit ins Grab nehmen durfte“, resümiert Autor Räfle. Dagegen stritt Rudolfine Steindling viele Jahre lang mit der Treuhand bzw. deren Nachfolgern um die Millionen der Tarnfirma Novum – und verschob in diesen Jahren einen Großteil auf andere Konten und unterstützte linke Projekte. Noch lange nach ihrem Tod liefen juristische Auseinandersetzungen zwischen Banken in der Schweiz und Österreich und der Treuhand-Nachfolgerin BvS. Auch die „Rote Fini“ nahm viele Geheimnisse mit ins Grab. Adolf Kanter starb 2010 in Spanien, Rudolfine Steindling 2012 in Tel Aviv.

Die Rote Fini. Donnerstag, 1. Juni, 20.15 Uhr, Arte

Adolf Kanter – Der Spion, der zu viel wusste. Donnerstag, 1. Juni, 21.05 Uhr, Arte, Mo., 5. Juni, 23.05 Uhr in der ARD