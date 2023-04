Betrug beim MDR: „Ich gab die Instruktionen, das Geld teilten wir“

Unser Gesprächspartner war ein Betrüger, Spieler und Strafgefangener, zuvor aber ein erfolgreicher Manager. Sein Ehrgeiz wurde in frühen Jahren als Ruderer in der Kinder- und Jugendsportschule Magdeburg geweckt. Marco Kirchhof galt seinen Kollegen beim Kinderkanal in Erfurt als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kollege, bevor er 2010 in seinem Büro in Handschellen abgeführt wurde. Zusammen mit der Journalistin Petra Schwarz schreibt er in seinem Buch „Wo ist das Geld nur geblieben?“, wie er sich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen das Geld für seine Spielsucht und ein Luxusleben beschaffte. Das Buch ist spannend, der Autor sympathisch, man wünscht ihm beim Lesen Vernunft für den Ausstieg. Wir treffen ihn zusammen mit seiner Ko-Autorin in seiner Berliner Wohnung, von der aus er jetzt ein unauffälliges Leben führt.