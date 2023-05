Jan Böhmermann über deutsche Waffenunternehmen: „Wir wollen, dass geballert wird“

Kinder, es ist zu einfach, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Auf Missstände in anderen Ländern zu verweisen, auf deren Fehler im System, auf die Vergehen ihrer Herrscher. Doch, Obacht, so einfach ist es nicht. Denn: Lenkt ein Finger, der in eine ferne Richtung zeigt, nicht meistens eher von sich selber ab?

So oder so ähnlich hätte es vielleicht geklungen, wenn Jan Böhmermann nach der dieswöchigen Ausgabe seiner Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ dem Publikum noch eine Moral mit auf den Weg gegeben hätte. Auf diesen Twist lief die Sendung jedenfalls hinaus. „Heute haben wir die Gelegenheit, uns über andere zu stellen“, sagt Böhmermann zu Beginn der Sendung. Über „die dummen Amerikaner und ihre dummen Waffen“. Zwischen den Zeilen heißt das: Die ewige Waffen-Debatte, diese gefährliche Lobby, diese schlimmen, ständigen Schießereien – das ist doch schon immer und ausschließlich ein Problem der USA. Oder?

In diesem Jahr gab es in den USA bereits 190 Massenschießereien

Nun hagelt es auf dem Bildschirm neben dem Moderator Schlagzeilen aus der deutschsprachigen Berichterstattung: Etwa, dass Schusswaffen in den USA die „häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen“ sind. Oder, dass der Bundesstaat Florida das Waffengesetz nach einem Amoklauf erst einmal lockerte. Und, dass es in diesem Jahr in den USA bereit 190 Massenschießereien gab. So etwas wäre doch in Deutschland niemals möglich. Böhmermann sagt: „Völlig undenkbar.“ Oder?

Selbstverständlich eine rhetorische Frage. Zum einen kommt es auch in Deutschland viel zu häufig zu Morden mit Schusswaffen, wie bei dem rassistischen Attentat in Hanau vor drei Jahren. Oder bei dem Angriff auf ein Zentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf vor wenigen Wochen. Zum anderen aber stellen Firmen aus und in Deutschland Waffen her, verkaufen sie ins Ausland, spenden hohe Summen an die US-amerikanische Waffenlobby, passen ihre Werbung zielgenau der politischen Atmosphäre an den Wohnorten ihrer Kunden an, und werden natürlich auch noch steinreich damit.

Das Team um Böhmermann hat gemeinsam mit dem Tagesspiegel für die Sendung recherchiert, bei wie vielen Schießereien und Attentaten in den Vereinigten Staaten Schusswaffen aus deutschen und österreichischen Firmen zum Einsatz kamen. Die Zahlen stehen für sich: Bei allen Massenschießereien an US-amerikanischen Schulen oder Universitäten, bei denen es seit 1989 Tote gab, seien die Täter bei knapp der Hälfte der Attentate mit deutschen oder österreichischen Waffen ausgestattet gewesen. Bei fünf der sechs tödlichsten Attentate seien Schusswaffen von der österreichischen Firma Glock oder dem deutschen Unternehmen Sig Sauer im Einsatz gewesen. Zwei Firmen, deren Machenschaften in teils illegalen Geschäften das ZDF Magazin Royale Team in dieser Sendung genauer unter die Lupe nimmt.

Die Firma Glock spendete an die amerikanische Waffenlobby

Die Firma Glock aus Kärnten spendete offenbar an die National Riffle Association, die rechtskonservative Waffenlobby in den USA. Glock war, übrigens neben den deutschen Firmen Heckler & Koch sowie Walther, auf der NRA Convention vor drei Wochen vertreten, und gehört in den USA zu den vier größten Firmen auf dem amerikanischen Markt, genau wie die deutsche Firma L&O Holding. Auch deren Gründer, Michael Lücke und Thomas Ortmeier, „stecken beide knietief drin im internationalen Waffenbusiness“, erklärt Böhmermann. Zu L & O gehören auch die erwähnten Schusswaffen von Sig Sauer. Öffentlich äußern wollten die Firmeninhaber sich zu dieser Markenübernahme aber nicht, so Böhmermann, Sig Sauer habe zuvor Waffen in den kolumbianischen Bürgerkrieg „vertickt“. Daraufhin sei im Jahr 2020 die Produktion in Deutschland eingestellt worden. Doch Lücke und Ortmeier lassen ihren Anwalt in einem Video mitteilen, sie hätten seither die Produktion in den USA „massiv“ hochgefahren – um weiterhin ihre Waffen „made in Germany“ weltweit zu vertreiben.

Wie grotesk der Absatzmarkt für deutsche Waffen in den USA ist, zeigt sich am gruseligen Höhepunkt der Sendung, in Form eines Werbevideos der NRA. Es zeigt eine weiße Frau in schwarzer Lederjacke, mit strengem, schulterlangem Haarschnitt. Ihre Statements beinhalten mehrere der verschwörungsnahen, ultrakonservativen Argumente, die sich typischerweise etwa in der Trump-Wählerschaft finden. Die Frau blickt in die Kamera und sagt, sie sei Mutter, deshalb besäße sie Waffen. Sie sei gesetzestreu, aber bereit, Waffen zur Verteidigung ihrer Familie einzusetzen. Sie gehöre zu jenen, die Amerika stark machen würden. „Die Medien“ zeigten eine Geschichte wie die ihre jedoch nicht. Sie sagt: „Ich bin die NRA und ich bin der sicherste Ort der Freiheit“.

Das Video zeigt exemplarisch, was die NRA und ihr politisches Netzwerk in den USA propagiert. Eine ständige, vermeintliche Bedrohung der „Freiheit“ für die weiße Familie, eine Bedrohung durch unter anderem „die Medien“. Die Antwort der NRA und ihrer Mitglieder heißt: Kauft Waffen. Oder, in Böhmermanns Worten: „Wir wollen, dass geballert wird“. Sein Team zeigt mit dieser Recherche, wie deutsche und österreichische Waffenunternehmen jene politische Stimmung in den USA nutzen. Wie sie ihre Produkte für diesen aufgeriebenen Markt passgenau bewerben und am Ende Millionen-Gewinne einstreichen.