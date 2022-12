Joachim Gauck bei Maybrit Illner: Kleben sich bald frustrierte Fußballfans an den Stadiontoren an?

Während auf allen Kanälen die Jahresrückblicke laufen, wollte auch die ZDF-Talkmasterin Maybrit Illner eine Art Jahresbilanz ziehen.

„Ein Jahr der Krisen – Angst vor der Zeitenwende?“ hieß das bange Motto – und wer könnte entschiedener die Angst vertreiben als Altbundespräsident Joachim Gauck, der Anfang März, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, bei ARD-Kollegin Sandra Maischberger das vielzitierte und vieldiskutierte Motto geprägt hatte: Wir können auch mal frieren für die Freiheit!

Leider war Gauck aber gar nicht Teilnehmer der ZDF-Runde, sondern war von Maybrit Illner vorab separat befragt worden. Seine Haltung zum Krieg in der Ukraine ist unverändert deutlich. Gauck plädierte für Entschiedenheit, lobte die Kraft der gelieferten Panzerhaubitzen und regte sich auf über Menschen, die glaubten, mit Pazifismus und gut zureden ließen sich alle Probleme lösen.

Auch die Klimakleber der „Letzten Generation“ kritisierte der Altbundespräsident deutlich, weil sie ihre „persönlichen Moralvorstellungen“ über die Gesetze und Regeln des Gemeinwesens stellten. Gauck sieht die Gefahr, dass sich immer neue Kräfte darauf beriefen würden und spielte durch: So könnten sich auch Tierschützer und Abtreibungsgegner demnächst irgendwo ankleben – und vielleicht würden sich sogar frustrierte Fußballfans vor Wut an ihre Stadiontore kleben! Nicht auszudenken!

Deutlich ernsthafter widmete sich Gauck dem Thema Reichsbürger. Zwar sah er, wie zuvor schon Claus Kleber, in den die verhafteten selbsternannten Verschwörern keine Gefahr für die Demokratie: Die Gruppe sei nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, selbst wenn Intellektuelle unter ihnen seien. Für viel wichtiger erachtete Gauck die kulturelle Verunsicherung der strukturkonservativen Mitbürger, die ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und die einfach Angst vor der Moderne hätten. Er verwies auf die Entwicklungen in skandinavischen Ländern wie Schweden und Dänemark, wo deren Sorgen in die Politik eingeflossen sind.

Leider konnte sich der diskutierfreudige Joachim Gauck nicht mit den anderen drei Gästen austauschen, die zuvor schon angefangen hatten und nach einer knapp halbstündigen Pause dann wieder weitermachen mussten – das war kein besonders geschickt konzipierter Aufbau der Sendung.

Zumal Maybritt Illner auch ihrem Ex-ZDF-Kollegen Claus Kleber, der Historikerin Hedwig Richter und der Chefin der Grünen Jugend Sarah-Lee Heinrich dieselben Stichworte gab: Ob verhinderte Gasumlage, ob Waffenlieferungen an die Ukraine, ob Reichsbürger und Klimakleber - alles wurde abgehakt, kaum etwas vertieft.

Immer wieder betonte Illner die Bedrohungen für die Demokratie von innen und außen und die Spaltung der Gesellschaft – doch Claus Kleber und Hedwig Richter schlugen deutlich gelassenere Töne an.

So bewertete die Professorin der Münchener Bundeswehr-Universität die scharfen öffentliche Diskussionen als Beweis für eine lebendige starke Demokratie – in den 1950er Jahren sei das politische System viel geschlossener gewesen und es sei kaum Unzufriedenheit geäußert worden.

Sarah-Lee Heinrich: „Was machen wir, wenn der ganze Planet brennt?“

Auch der frühere „heute journal“-Moderator Claus Kleber meinte, etwas Sand im Getriebe könne eine Demokratie durchaus aushalten. Und auch den wirtschaftlichen Umbrüchen konnte der Ex-ZDF-Mann positive Seiten abgewinnen: So sei die Energiekrise ein Turbo für die erneuerbaren Energie und wenn Jeans künftig eher aus der Türkei als aus China kämen, dann wären die zwar teurer, hätten aber Knöpfe – denn die Reißverschlüsse kämen alle aus China.

Bei militärstrategischen Aspekten konnten sich Hedwig Richter und Claus Kleber die Bälle zuspielen, während Sarah-Lee Heinrich nur grüne Verzweiflung einbrachte: „Was machen wir, wenn der ganze Planet brennt?“ Heinrich war auch die Einzige, die die sozialen Sorgen teilte und so einer gewissen Abgehobenheit entgegen trat: „In meinem Freundeskreis kommt keiner so richtig über die Runden.“

Doch im Grunde blieb die Grüne in dieser Runde außen vor, konnte wenig einbringen und müsste zudem mal mit einem Rhetoriktrainer arbeiten, der ihr die Floskel „Am Ende des Tages“ abgewöhnt, die sie in jeden dritten Satz einbaut. Zu einer wirklich konzentrierten Diskussion aber kam es am Ende des Tages aber wegen des Abhake-Konzepts ohnehin nicht – punkt Mitternacht endete die letzte Ausgabe für 2022.