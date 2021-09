Berlin - Bislang wurde Jürgen Vogel im Krimi eher als harter Typ eingesetzt, etwa in der düsteren ZDF-Thrillerreihe „Blochin“ vor sechs Jahren. Zu Beginn der neuen ZDF-Serie ist er gleich wieder mit der Pistole im Anschlag zu sehen: SEK-Mann Robert Heffler rückt gegen einen Geiselnehmer vor, der eine Jugendgruppe auf einem Schiff gefangen hält. Doch nach dem tragischen Ausgang des Einsatzes springt die Serie drei Jahre weiter.

Heffler hat sich zum Innendienst ins beschauliche Köpenick versetzen lassen, um immer für seine drei Töchter da zu sein. Natürlich wird er eines Tages wieder zum Einsatz gerufen, zusammen mit einer jungen Weddinger Kollegin (Seyneb Saleh). Während Robert seine Pistole stets im Auto lässt, agiert Kay eher aggressiv, auch verbal. Die Kommissarin beschimpft Verdächtige gern in einem Slang, als wäre sie in einer Gang groß geworden.

Luxus und Idyll

Die neue, vorerst auf vier Folgen angelegte ZDF-Serie baut also auf ein typisches Polizistendoppel mit umgekehrten Geschlechterklischees: Er ist der softe Cop, sie die Harte. Vor allem aber setzt „Jenseits der Spree“ auf den Schauplatz: Köpenick am Wasser. Wobei der Titel rein geografisch seltsam erscheint: Das ZDF behauptet zwar, von der City aus gesehen liege Köpenick „jenseits der Spree“. Doch das stimmt ja allenfalls für die Altstadt. Der Stadtbezirk und die Krimihandlungen erstrecken sich durchaus diesseits und jenseits der Spree. Eher scheint das Motto zu gelten: „Ins Jenseits an oder in der Spree“.

In der ersten Folge wird ein erschlagener Äthiopier gegenüber der Alten Försterei aus dem Fluss gezogen, in Folge zwei wird eine Frau abends im Spreetunnel Friedrichshagen getötet, wo ihre Schreie besonders laut hallen. Die Verdächtigen und Befragten wohnen häufig in Grundstücken am Wasser oder in Villen am Waldesrand.

Auch Robert Heffler residiert mit seinen drei Töchtern in einer stilvollen alten Villa, wobei nicht erklärt wird, ob er das idyllische Anwesen geerbt oder tatsächlich mit seinen Beamtenbezügen finanziert hat. Sein Familiensinn wird so stark betont, dass nicht nur seine realen Berliner Kollegen mit dem Kopf schütteln dürften. Mitten im Dienst eilt Robert nach Hause, um für seine Mädels die Nudeln aufzusetzen oder mit ihnen im Mellowpark skaten zu gehen. Im Rahmen der Familien- und Bekanntenkreise bewegen auch die Fälle: Selbst beim Morden bleiben die Köpenicker unter sich. Trotz des lockeren Spiels von Seyneb Saleh und Jürgen Vogel verharrt „Jenseits der Spree“ eher auf dem Niveau einer Vorabendserie – so wie die „Wapo Berlin“ von der ARD, die mit ihrem schnittigen Schiffchen aber nicht nur am Ufer, sondern vor allem mitten auf der Spree agieren kann. Robert dagegen fährt stets teure Autos der Nobelmarke mit dem Stern. Das Logo wird fast so häufig ins Bild gerückt wie das Köpenicker Rathaus.

Jenseits der Spree: vier Folgen, freitags um 20.15 Uhr im ZDF