Kevin Kühnert verteidigt Scholz bei Markus Lanz: „Deutschland ist kein Zwerg“

Eigentlich ist Kevin Kühnert seit letztem Dezember Generalsekretär der SPD. Im ZDF bei Markus Lanz aber muss er regelmäßig die Politik seines Parteigenossen Olaf Scholz erklären und verteidigen. Der Kanzler setzt sich ja in keine Runde, in der er verbal so hart angegangen würde wie hier. Auch am Dienstagabend sah sich Kühnert wieder einer Übermacht von Medienvertretern gegenüber, die die Politik der Regierung im Allgemeinen und die des Bundeskanzlers im Besonderen attackierte.

Übergreifendes Thema waren Deutschlands Abhängigkeiten bei den so genannten kritischen Infrastrukturen. Mit den Thesen, Deutschland habe seine Verteidigung an die Amerikaner ausgelagert, seine Energiesicherheit an die Russen und seine wirtschaftliche Prosperität an die Chinesen, wurde der Historiker Sönke Neitzel vorgestellt – der streitbare Militärexperte war seinerzeit schon beim früheren ZDF-Chefhistoriker Guido Knopp ein gern geladener TV-Gast.

Die erste Hälfte der Sendung aber widmete sich, quasi als Einstimmung aufs eigentliche Thema, den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Die Runde ließ sich vom zugeschalteten CNN-Kriegsreporter Frederik Pleitgen auf den Stand der Dinge bringen und befragte ihn zu den Gerüchten über „schmutzige Bomben“ und verminte Staudämme. Obwohl Militärhistoriker Neitzel warnte, der Krieg stehe erst am Ende vom Anfang, zeigte er sich überzeugt, dass die russischen Drohnenangriffe, die er mit den V-Waffen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg verglich, die Moral der Angegriffenen nicht brechen würden. Scharf ins Gericht ging Neitzel mit den zögerlichen Waffenlieferungen der Deutschen („Die Regierung hat den Schuss noch nicht gehört!“), die international nur eine Zwergenrolle spielten würden. Kühnert wehrte sich gegen diese „Selbstverzwergung“ und verwies auf die über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die Deutschland bereits aufgenommen habe.

Der russische Angriffskrieg wurde dann immer wieder für Analogien für den Umgang mit kritischen Infrastrukturen herangezogen. Hier kam dann auch endlich die FAZ-Wirtschaftsexpertin Julia Löhr ins Spiel, die zuvor bei den Militärdebatten der Männer eine halbe Stunde lang nur zuhören durfte. Die Journalistin hatte in ihrem Blatt die geplante Beteiligung einer chinesischen Staatsreederei an einer Betreiberfirma des Hamburger Hafens thematisiert und vor Abhängigkeiten im Konfliktfall gewarnt – etwa wenn es Sanktionen gegen China gäbe. Sören Neitzel stand ihr bei und beklagte die Resistenz der Politik gegenüber Experten wie ihm – die deutschen Parteien seien generell strategie-unfähig. Noch direkter griff Moderator Lanz den SPD-Mann Kühnert an, brachte in seinem Eifer sogar das Walter-Ulbricht-Zitat „Niemand hat die Absicht“ ziemlich willkürlich gegen ihn in Stellung.

Kevin Kühnert bewies, dass er sich als Kanzler-Erklärer einige Routine und ein dickes Fell antrainiert hat. Er verwies auf die geringe Summe des kritisierten Deals, darauf, dass viele europäische Häfen längst viel stärker in chinesischer Hand seien – die angekündigte Entscheidung des Kanzlers für einen abgespeckten Deal und gegen den Rat der Fachministerien werde symbolisch überhöht. Doch insgesamt blieb der SPD-Generalsekretär damit in der Defensive. Einig war sich die Runde schließlich nur in der Aussage, dass es gut sei, wenn öffentlich stärker und offener über deutsche Abhängigkeiten diskutiert werde.