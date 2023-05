Kieler „Tatort“: Ermittlungen aus dem Krankenhausbett

Nach einer brutalen Attacke, an die er sich nur bruchstückhaft erinnert, muss Borowski sich erholen. Zur Ruhe kommen aber weder er noch die Zuschauer.

Vor dem Krankenhaus in Kiel wird ein Schwerverletzter gefunden. Es ist niemand anderes als Hauptkommissar Klaus Borowski (Axel Milberg), der kurz zuvor allein in ein Einfamilienhaus gegangen war und dort von hinten einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hatte. Jemand hat ihn zur Klinik gefahren. Nur bruchstückhaft kommen seine Erinnerungen zurück – Farben, Schemen, Geräusche. Seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) muss die Ermittlungen leiten: Sie sucht eine junge Frau, die eine Radfahrerin vor einen Lkw gestoßen hat und findet schließlich das Haus, in dem der Kollege niedergeschlagen worden war. Im Keller liegt eine erstochene alte Dame, die Großmutter der Gesuchten.

Borowski irrt durch seelische Zwischenreiche

Auch die Zuschauer brauchen zunächst etwas Zeit, um sich zu orientieren und herauszufinden, welche Tat hier eigentlich im Mittelpunkt steht. Die Regisseurin Friederike Jehn breitet geschickt verwirrende Puzzleteile aus. Borowski bekommt im Krankenhaus Anrufe eines kleinen Mädchens, das offenbar von seiner großen Schwester entführt worden ist. Bald übernimmt die Ältere das Gespräch: Die 18-jährige Celina hatte sich Borowskis Nummer bei einer Befragung auf den Arm geschrieben, sucht immer stärker den Kontakt zu ihm – und muss gleichzeitig vor den Kollegen fliehen, die die beiden Mädchen wegen der Handyanrufe orten und stellen wollen.

Diese Telefonate sind der Clou des originellen Kieler „Tatorts“ – denn die Hauptperson, gespielt und vor allem gesprochen von Carolin Cousin, ist fast ausschließlich akustisch präsent. Die Kommissare und die Zuschauer müssen sich aus der Stimme und aus wenigen Videoschnipseln und Fotos ein Bild machen. Für die Beschreibung der flüchtigen und wütenden Celina passt eigentlich nur die Bezeichnung Systemsprengerin. Denn wie die neunjährige Benni in dem herausragenden Kinofilm von Nora Fingscheidt hat auch die doppelt so alte Celina eine Odyssee durch Pflegeheime und mit Pflegeeltern hinter sich, während die überforderte Mutter mit ihrem neuen Partner eine weitere Tochter bekommen hat – die nun mit der Halbschwester unterwegs ist.

Die Autoren Eva und Volker Zahn haben sich schon in früheren Drehbüchern mit der Wucht traumatischer Erlebnisse auseinandergesetzt und verbinden diesmal zwei Traumatisierte miteinander. Denn auch Borowski entwickelt nach seinem Schädeltrauma einen besonderen Draht zur Flüchtigen, die ihre Impulse nur schwer kontrollieren kann; er versucht sogar, sie vor seinen Kollegen zu schützen. Vor allem aber vor sich selbst. Die intensiven Telefonate sind deutlich spannender als die üblichen Befragungen und Verhöre.

Axel Milberg wird diesmal also besonders herausgefordert, irrt als verletzter Borowski durch seelische Zwischenreiche, verirrt sich im Heizungskeller-Labyrinth der Klinik und freundet sich mit einer fast geisterhaften Mitpatientin an: Sophie von Kessel, diesmal mit Kurzhaarschnitt nur an ihren großen Augen zu erkennen, hat einen starken Gastauftritt. Axel Milberg, der ja nach über 20 Jahren kürzlich seinen Ausstieg verkündet hat, wird aber noch bis zum Jahr 2025 im „Tatort“ zu sehen sein – seine Auftritte werden fehlen.

Wertung: 4 von 5 Punkten



Tatort: Borowski und die große Wut. Sonntag, 7. Mai, 20.15 Uhr, ARD