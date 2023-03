Kölner „Tatort“: Maschinen baggern ab, Menschen baggern an

Wenn ein Kölner „Tatort“ von den Abbruchkanten im nahen Braunkohlerevier erzählen will, dann drängen sich unwillkürlich die aktuellen Bilder vom Kampf um Lützerath auf. Doch dieser Krimi eröffnet nicht mit lauten Massenszenen, sondern ganz leise und intim. Ein älteres Ehepaar (Uta-Maria Schütze und Peter Franke) will gemeinsam aus dem Leben gehen, ganz stilvoll, mit zerstoßenen Medikamenten im Sektglas und einem letzten Tanz. Die Szene erinnert an den Kinofilm „Satte Farben vor Schwarz“ mit Senta Berger und Bruno Ganz – dort war die Krebserkrankung des Mannes das Motiv. Hier bleiben die Gründe zunächst offen, der Mann wird vom Notarzt gerettet, seine Frau aber stirbt. Vier Wochen später wird der Arzt (Leopold von Verschuer) erschossen aufgefunden – in seinem früheren Haus, das, wie das komplette fiktive Dorf Bützenich, der Braunkohle weichen sollte.

Manche Dörfer sind gerettet, doch die Gemeinschaft ist zerstört

Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) diskutieren auf der Fahrt in die halbverlassene Siedlung erst mal über den Klimawandel. Ballauf nennt Schenks spritfressenden amerikanischen Straßenkreuzer eine „Umweltsau“. Autonarr Schenk dagegen verweist auf die riesigen Löcher in der Landschaft – der Film wurde in verlassenen Orten rings um den Tagebau Garzweiler gedreht, wo sich monströse Maschinen unaufhörlich in die Erde fressen. Die beiden Ermittler geraten in ein eigenartiges Zwischenreich. Einige Dörfer sind zwar geräumt, wurden aber inzwischen vor dem Abriss gerettet. Doch die Dorfgemeinschaft ist längst zerstört und verstreut, und die Rückkehr ist gar nicht ohne weiteres möglich, denn Häuser und Grundstücke waren ja einst verkauft worden. Auch dem lebensmüden Rentnerpaar wurde die Rückkehr verwehrt – und heimisch waren sie im schicken, aber sterilen Neu-Bützenich nicht geworden.

Das Autorenduo Eva und Volker Zahn will von den „Verwüstungen der Seelen“ und den „zwischenmenschlichen Verwerfungen“ erzählen und führt zu diesem Zweck alle Konflikte geballt zusammen: So war einst die Tochter eines Hofbesitzerpaares bei Umweltprotesten verunglückt. Ihr Vater (Jörn Hentschel) fiel in Depressionen und gab seinen Revolver beim Pfarrer ab – die Pistole entpuppt sich jetzt als Tatwaffe. Auch Ballauf wird von der seltsamen Endzeitstimmung angesteckt, fühlt sich entwurzelt und will gar nicht mehr nach Köln zurück. Er quartiert sich in einem früheren Gasthaus ein und fühlt sich der resoluten Betreiberin, einer alten Dame, die unbeirrt ausgeharrt hat, sehr nahe – Barbara Nüsse und Klaus J. Behrendt bestreiten im Grunde die spannendsten Szenen des Films, baggern sich im Schatten der Bagger regelrecht an.

Der Film von Regisseur Torsten C. Fischer überzeugt eher als bluesiges Stimmungsbild denn als packender Krimi. Seelisch verwüstet und damit tatverdächtig sind hier irgendwie alle. Ballauf und Schenk ermitteln nicht nur vor Ort, sondern retten für die alte Dame auch eine hölzerne Madonnenfigur und funktionieren die verlassene Kirche schließlich zum Ort um, an dem am Ende alle ihre Beichte ablegen dürfen.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Tatort: Abbruchkante. Sonntag, 26. März, 20.15 Uhr, ARD