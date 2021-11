Berlin - Es ist der 15. November 2021, und eigentlich müsste Augusto Cesar San Martin Albistur jetzt auf den Straßen von Havanna sein. Er ist Journalist, arbeitet für nichtstaatliche Medien, und Dissidenten und Aktivisten haben zu einem Marsch für Veränderung an diesem Tag aufgerufen. Die Regierung hat die Kundgebung für illegal erklärt. Stattdessen sitzt Albistur in Berlin, in den Räumen von Reporter ohne Grenzen (ROG) und spricht über die Linie, auf der er seit 20 Jahren balanciert, dieses Wechselspiel von Duldung und Repression in einem Land ohne Pressefreiheit. Auf der ROG-Rangliste nimmt Kuba den 171. von 180 Plätzen ein. Die Verfassung verbietet private Medien; und Journalisten, die für ein solches Medium arbeiten, werden von der Regierung eingeschüchtert, überwacht, unter Hausarrest gestellt.

Albistur haben sie 2018 sein ganzes Equipment weggenommen, nachdem er eine Anzeige gestellt hatte, weil seine Frau attackiert worden war. Zwölf Polizisten seien in seine Wohnung gekommen und hätten alles mitgenommen. „Sogar mein Abschlusszeugnis von der Universität.“ An die deutsche Öffentlichkeit dringt so eine Meldung gar nicht. Aber dass die kubanische Regierung sämtlichen Journalisten der spanischen Nachrichtenagentur Efe am Sonnabend die Akkreditierung entzogen hat, wirft ein Licht auf die Lage in diesem Land. Für kubanische Journalisten, die keine internationale Agentur als Schutzschild haben, ist sie wesentlich schwieriger.

Albistur arbeitet unter anderen für Cubanet, das wie andere nichtstaatliche Medien in Kuba von ausländischen Quellen finanziert wird. Bei Cubanet sind es zum Beispiel das Open Society Institut von George Soros und die amerikanische Entwicklungsagentur USAID. Niemand würde Einfluss auf die Berichterstattung nehmen, versichert Albistur.

Durch ihn bekommt man einen Eindruck davon, wie es ist, journalistisch zu arbeiten, ohne Zugang zu irgendwelchen offiziellen Quellen zu haben, und immer mit der Angst vor einer Willküraktion. „Ich selber kann mit den Konsequenzen leben“, sagt er. „Aber nicht mit den Konsequenzen gegen meine Familie.“ Er holt sein Handy aus der Tasche und zeigt Fotos von den blauen Flecken auf dem Arm seiner Frau. Jetzt fangen erst seine Hände zu zittern an, dann kommen ihm die Tränen. Als er sich wieder gefasst hat, beeilt er sich, seine persönliche Situation in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Familienmitglieder von Journalisten zu attackieren, habe Methode.

Albistur ist vor ein paar Monaten mit einem Auszeit-Stipendium nach Berlin gekommen, das ROG und die taz Panter Stiftung Journalisten aus Kriegs- oder Krisengebieten gewähren. Es ist im August ausgelaufen, doch Albistur ist nicht nach Kuba zurückgekehrt, nachdem man seine Familie unter Druck gesetzt hat und damit drohte, er werde bei seiner Rückkehr verhaftet. In den nächsten Tagen wird er in die USA ausreisen, er hat dort Verwandte. Noch ein kritischer Journalist weniger in Kuba.