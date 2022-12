„Kurzschluss“ mit Anke Engelke und Matthias Brandt: Countdown am Bankautomaten

Jedes Jahr dieselbe Prozedur im Fernsehen. „Dinner for One“ läuft seit fast 60 Jahren im ARD-Silvesterprogramm – und allein an diesem Wochenende stolpert Butler James mehr als ein Dutzend Mal im Ersten und in den Dritten Programmen über den legendären Tigerkopf. In diesem Jahr aber hat die ARD ein neues Element in ihr ewiggleiches Silvesterprogramm aufgenommen – und „Kurzschluss“ hat das Zeug zum neuen Klassiker!

Der halbstündige Film spielt in der letzten halben Stunde vor dem großen Silvesterknall. Im Städtchen Moosbach begegnen sich eine Frau und ein Mann im Schalterraum der Sparkasse. Bettina (Anke Engelke) ist die Bürgermeisterin des Ortes und wirbt auf dem Wahlplakat für eine autofreie Innenstadt. Der Unternehmer Martin (Matthias Brandt) rast mit dem SUV zur Sparkasse und fährt Bettina beinahe um. Bettina zieht am Automaten Geld, bekommt aber ihre Geldkarte nicht zurück. Martin will helfen, leiht sich von Bettina eine Haarnadel, um die Karte herauszuholen, macht aber alles nur noch schlimmer. Ein Kurzschluss verriegelt die Tür.

Zunächst sind die beiden Eingeschlossenen, die es eilig haben, wütend aufeinander und blaffen sich an. Notgedrungen versuchen sie immer neue, immer verzweifeltere Ausbrüche. Allein diese Slapstick-Szenen sind schon irre komisch. Doch im Laufe der halben Stunde werden die beiden aufeinander zurückgeworfen, fragen sich, warum sie es so eilig hatten, was sie eigentlich da draußen am Silvesterabend und im neuen Jahr erwartet. Sowohl Bettina als auch Martin haben recht peinliche Gründe, Geld zu ziehen – und ihre Öffnung gegenüber dem Mitgefangenen befreit sie regelrecht. Bis sie schließlich feststellen, dass sie auf derselben Moosbacher Schule waren und Martin mal für „Busen-Betty“ geschwärmt hatte. Die Dialoge sind nicht einfach nur mit Gags auf Kosten des anderen gespickt, sondern haben einen tieferen Hintergrund, der anregt, selbst innezuhalten.

„Kurzschluss“ wird beim wiederholten Gucken immer witziger

„Kurzschluss“ ist der neueste Streich der Kölner bildundtonfabrik, die schon mit Formaten wie dem „Neo Magazin Royale“ im ZDF und der Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ auf Netflix auffiel. Die beiden Autoren Claudius Pläging und Maximilian Bierhals und Regisseur Eric Haffner haben in Comedy-Shows und Satiresendungen für Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Jan Böhmermann ihre Meriten erworben – und diesmal führen sie mit Anke Engelke und Matthias Brandt ein echtes Traumpaar erstmals zusammen. Anke Engelke beweist, dass sie nicht nur Gags punktgenau abfeuern, sondern Figuren mit Tiefe verkörpern kann. Matthias Brandt, den viele als grüblerischen Typen kennen, zeigt seine komische Klasse.

„Kurzschluss“ ist aber kein Kammerspiel, dessen Reiz mit der halben Stunde verfliegt – nein, es wird beim wiederholten Gucken immer witziger! Anke Engelke und Matthias Brandt müssen ab sofort genauso fest zum Silvesterprogramm gehören wie Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie.

Kurzschluss, Fr, 30.12., 23.30 Uhr, Sa, 31.12., 19.30 Uhr, ARD