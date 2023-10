Der Polizist erlebt seine Verhaftung als eine Szene wie aus einem Film. Abends an einer Tankstelle fahren schwarze Autos auf ihn zu, Kollegen mit gezogener Waffe drücken ihn in einen Wagen und werfen ihm einen Sack über den Kopf.



Die Geschichte eines drogensüchtigen Berliner Polizisten, der nach einem Unfall die Seiten wechselt und für einen internationalen Autoschieberring als Kurier arbeitet, wäre tatsächlich Filmstoff für Regisseure wie Dominik Graf oder Lars Becker.

Hier aber war sie real. Rolf L., der im Film mit seinem Spitznamen „Lubi“ genannt wird, war bis 2016 ein erfahrener Polizist, der als Teamführer der Brennpunktstreife im Görlitzer Park dank seiner ausgleichenden Art allseits anerkannt und sogar in einem TV-Magazin vorgestellt worden war. Keiner ahnte, dass er schon seit Jahren drogenabhängig war. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Görlitzer Park wurde er krankgeschrieben. Ein Drogendealer hatte ihn frontal mit dem Rad angefahren, Rolf L. verdrehte sich bei einem Faustschlag zwei Halswirbel.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Drogen, die er in den Jahren zuvor zum „Runterkommen“ und „Aufputschen“ genutzt hatte – zeitweilig leistete der Familienvater viele Überstunden im Monat –, dienten ihm nun zur Betäubung der Schmerzen. Während er komplett dienstunfähig war, ließ sich der Autonarr auf das Angebot eines Kriminellen ein, gestohlene Luxuskarossen durch halb Europa zu fahren. Der frühere Drogenfahnder raste im Drogenrausch mit hochtourigen Lamborghinis und Range Rovers: Einmal will er mehr als zehn Tage ununterbrochen wach gewesen sein und dabei Autos gefahren haben.

Die Geschichte des drogensüchtigen Drogenfahnders, der die Seiten wechselt, ist schon seit April im Podcast „Lubi – ein Polizist stürzt ab“ in der ARD-Mediathek zu hören. Der Autor Nino Seidel sprach den Ex-Polizisten kurz vor der Urteilsverkündung im Herbst 2020 an und war überrascht, wie bereitwillig und ausführlich er Auskünfte bekam. Die insgesamt sechs Folgen stießen auf sehr großes Interesse, belegten Platz eins der Podcast-Charts und wurden bislang mehr als zwei Millionen Mal abgerufen. Die visuelle Umsetzung durch den Regisseur Jan Peter, der im Dokudrama-Genre seit vielen Jahren erfolgreich ist, holt den inzwischen verurteilten Lubi während seiner Zeit im Maßregelvollzug vor die Kamera und bebildert dessen Schilderungen mit rauschhaften Bildern – einige stammen sogar von Rolf L. selbst.

Der filmte, wie sein Tacho mehr als 300 km/h anzeigte. Dazu geben ehemalige Kollegen vom LKA und der Polizeigesellschaft, sein Anwalt sowie ein Staatsanwalt Einblicke aus anderen Perspektiven in den ungewöhnlichen Fall. Auch seine ehemaligen Kumpanen, der arabische Chef der Autoschieber und der polnische Autoknacker, beschreiben Lubis Rolle in ihren kriminellen Geschäften. Das ist manchmal sogar echt komisch: So knackt Rafo sogar ein konfisziertes Auto auf dem Polizeigelände – weil Kumpel Lubi in diesem Auto seinen Ehering vergessen hatte.

Lubi filmte sich selbst, während er unter Drogen 300 km/h fuhr

Während seine kurze Zeit im Görlitzer Park nur in der jeweils ersten Folge eine Rolle spielt, erzählen Podcast wie Verfilmung vor allem die Geschichte eines Mannes, der suchthaft nach einem Thrill suchte. Nur so ist zu erklären, dass Lubi und Co. selbst dann noch unverdrossen, ja zwanghaft weitermachten, als sie längst wissen mussten, dass sie ins Visier der Polizei geraten waren.

Nach einem Urlaub war Rolf L. in Italien in einem gestohlenen Wagen kontrolliert worden. Er bemerkte selbst die Fahnder unweit seiner Wohnung – und stieg trotzdem nicht aus. Die originalen Fotos und Videos der Observierung gab die Polizei für den Film frei. Die Ermittler hielten den einstigen Kollegen sogar für den Kopf der Bande – dabei hatte der Kurier für all seine Fahrten insgesamt gerade mal 5400 Euro bekommen. Während die Verfilmung von Jan Peter sehr bereitwillig den Schilderungen von Rolf L. folgt, der ein wirklich guter und sympathischer Erzähler ist, vermisst man doch gelegentlich die zeitliche Einordnung der Interviews und ein kritisches Infragestellen. Hier beweist der distanziertere Podcaster Nino Seidel seine Stärken.

Den Podcast finden Sie etwa bei Spotify, klicken Sie hier.