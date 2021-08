Berlin - Welche Wege führen eigentlich von Gott zum Frauenfußball? Die Frage stellt sich, weil mir die ARD-Mediathek eine Reportage über den „Gender Pay Gap“ im Fußball empfiehlt, Begründung: Ich hätte mich für „Gottesdienste“ interessiert. Dabei habe ich weder ein einziges kirchliches Thema aufgerufen noch mich konfessionell zu erkennen gegeben. Im Anmeldeverfahren für den personalisierten Zugang muss zwar jeder Nutzer vier Ziffernfolgen aus dem Personalausweis angeben, aus denen das Alter hervorgeht – nicht aber die Konfession.

Viele Jahre lang dienten die Mediatheken eher als Nachklapp des Programms, Motto: „Sendung verpasst?“ In den letzten Monaten aber hat sich einiges getan: Die Sendungen der Landesanstalten müssen nicht mehr eigens aufgerufen werden, sondern stehen in der gemeinsamen ARD-Mediathek. Sogar ARD und ZDF kooperieren. Wer in der ARD eine Sendung sucht, die im ZDF gelaufen ist, bekommt einen Verweis und kann mit seinem Zugang gleich zum Zweiten springen, ohne sich dort neu anzumelden. Einzelne Sendungen werden sogar bei beiden Mediatheken angeboten, etwa die aufschlussreiche Sport-Doku „Das System Nike“, die beim Sender Arte lief, der sowohl von ARD wie ZDF beliefert wird. Auch Sendungen vom gemeinsamen Netzwerk Funk sind in beiden Mediatheken zu finden. Das Online-Angebot von ARD und ZDF für die 14- bis 29-Jährigen läuft ja von Beginn an ausschließlich im Netz. Florian Hager, der neue Channel Manager der ARD-Mediathek, hatte das Funk-Netzwerk von der Gründung 2015 bis 2020 geleitet.