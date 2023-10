Caren Miosga packt aus: Darum wären Tagesthemen aus Berlin viel besser als aus Hamburg

Caren Miosga hat sich als Science-Fiction-Fan geoutet. Zumindest legt ihr Sprachgebrauch eine gewisse Star-Trek-Affinität nahe, denn Miosga würde gerne beamen. Was oder wen und von wo nach wo? Es geht um die Sendung, aus der die Moderatorin dieser Tage scheidet: die guten alten Tagesthemen, das Late-Night-Pendant zu der Tagesschau. Konkret hat sich Miosga im Abschiedsinterview gegenüber der Deutschen Presse-Agentur wie folgt geäußert: „Ich würde uns gern nach Berlin beamen.“ Warum eigentlich? „Damit wir mehr Politikerinnen und Politiker im Studio hätten.“

Ist das wirklich so toll, die live zu treffen? Bei manchen hat man vielleicht gar keinen Bock, sie face-to-face zu sehen? Doch Miosga ist natürlich Profi, durch und durch. Sie sieht klar die Vorteile des Live-Gesprächs gegenüber der Video-Telefonie: „Aus unserem Studio in Hamburg heraus“, so Miosga, „sind wir mit den Interviewpartnern meist über eine Leitung und folglich über eine größere Distanz verbunden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Klarer Nachteil, denn, so Miosga weiter in dem Interview: „Wenn Sie Menschen in die Augen sehen können, entstehen auch andere Gespräche.“ Ob wohl auch eine Virtual-Reality-Brille reichen würde? Vermutlich nicht, das wäre nur eine etwas aufgepimpte Video-Leitung. Dann hilft eben doch nur beamen. Oder, so lange das technisch nicht drin ist: Einfach Umzugskisten packen, ARD, und ab nach Berlin! Oder, wie es Max Raabe (in „Ein Tag wie Gold“) singen würde: „Grüße nach Moskau, Paris, und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin.“ Bald dann: Alles beamt nach Berlin.