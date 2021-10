Maurice Philip Remy steht vor dem ehemaligen Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen und erklärt seinen Film: „Sondervorgang Me Too“ soll die besonderen Umstände rekonstruieren, die 2018 zur Entlassung des langjährigen Gedenkstätten-Chefs Hubertus Knabe geführt hatten. Der renommierte TV-Autor ist kein neumodischer „Presenter“ – er hatte vielmehr vom RBB die Auflage bekommen, sein früheres Engagement pro Knabe transparent zu machen.

Die ursprünglich für den 30. August angesetzte Ausstrahlung hatte der Sender kurzfristig verschoben, weil der Redaktion Facebook-Posts von Remy geschickt worden waren, die zeigten, dass er nicht nur einen Spendenaufruf pro Knabe unterstützt hatte. So hatte der Autor in einem „J’Accuse“ nach dem Vorbild von Emile Zola den Berliner Kultursenator Klaus Lederer angeklagt, er hätte den „hochverdienten Mahner und Aufklärer der Verbrechen des SED-Staats“ mit einer „klebrigen Mischung von Rufmord und Verleumdung“ vom Hof gejagt. Remy beschimpfte alle, die die Entlassung befürwortet hatten, als „Handlanger alter SED-Seilschaften“ und wertete Knabes Entlassung als einen „absoluten Tiefpunkt der politischen Entwicklung in diesem Land“. Seine Forderung vom 1. Oktober 2018: „Die Räuber, unter die Knabe geraten ist, sollten keinen Tag länger ein öffentliches Amt ausüben müssen“.

Die Frage, warum der RBB die Autorenschaft zu einem so diffizilen Thema ausgerechnet diesem voreingenommenen Mann übergeben hat, darf der Sender ruhig weiter diskutieren – die Verschiebung mitten im Wahlkampf aber war zwingend nötig. Andere RBB-Mitarbeiter, wie Marion Brasch oder Jörg Thadeusz, hatten allein schon wegen Sympathien oder Bekenntnissen für eine Partei Sendepause bekommen – aber keineswegs so eindeutig in einem konkreten Fall Partei ergriffen.

Maurice Philip Remy betont in seiner anderthalbminütigen Einlassung zu Beginn, er arbeite hier als professioneller Journalist – in den sozialen Netzwerken hätte er dagegen als Privatperson kommuniziert. Er nimmt also eine Art mediale Schizophrenie für sich in Anspruch, die aber nicht glaubhaft ist. Denn auch wenn die Dokumentation nicht in den aggressiven Ton seiner Facebook-Einlassungen verfällt, so lässt der Autor seine Sympathien für Hubertus Knabe deutlich anklingen.

„Sondervorgang MeToo“ zeigt zunächst, wie der streitbare, oft polarisierende Historiker die Stasi-Gedenkstätte zum „Herz“ der Aufarbeitung der SED-Diktatur machte und hoch geehrt wurde. Die acht Frauen, deren Anschuldigungen Hubertus Knabe schließlich zu Fall brachten, werden dagegen stets mit anonymisierten Fotos bebildert, mit einem schwarzen Balken über den Augen – so sehen sie aus wie Angeklagte. Keine von ihnen wollte mit Remy sprechen, und wer nachliest, wie begeistert sich der RBB-Autor auf Facebook für ihren einstigen Vorgesetzten Knabe einsetzte, der wird diese Weigerung sehr gut verstehen.

Klaus Lederer dagegen, dem Remy im Netz am 29. Dezember 2019 unterstellte, er habe viel „Dreck am Stecken“, stellt sich den Fragen des selbsternannten Anklägers. Er erklärt auf eine sehr anschauliche, nachvollziehbare Weise, in welchen Zwängen ein Kultursenator steht, der das Verhalten eines Mannes aufklären muss, der ihn zu seinem politischen Gegner gemacht hatte. Auf Facebook hatte Remy am 20. Februar 2020 großspurig angekündigt: „Wenn nur ein Bruchteil von dem zu Tage kommt, was ich in den vergangenen Monaten zu der Causa bei meinen Recherchen herausgefunden hab, muss Knabe vollständig rehabilitiert werden.“

Doch die Doku belegt keine Intrige – ganz im Gegenteil. „Sondervorgang MeToo“ zeigt vielmehr, wie viele verschiedene Gremien, Stellen und Personen über mehrere Jahre eingebunden waren, um die Vorwürfe aufzuklären – und die meisten waren keine Parteigänger der Linken. So befürworteten auch zwei hochrangige CDU-Mitglieder, nämlich Monika Grütters als Bundeskulturstaatsministerin und Dieter Dombrowski als Vorsitzender der Opferverbände, im Stiftungsrat die Entlassung Knabes. Während Grütters ein Interview ablehnte, erinnert sich Dombrowski daran, wie wütend ihn die dokumentierten Übergriffe machten.

Viel Platz bekommen in der Doku die beiden Männer, deren Verhalten zum Skandal führte. Hellmuth Frauendorfer, ein aus Rumänien emigrierter Dissident, ab 2010 Knabes ergebener Stellvertreter und verantwortlich für politische Bildung der Gedenkstätte, begreift offenbar bis heute nicht, dass seine unerwünschten Umarmungen, privaten Einladungen und nächtlichen SMS gegenüber jungen Frauen unangemessen waren. Ja, er erklärt seine Übergriffigkeit sogar mit dem besonderen Ort.

In einem so düsteren Gebäude wie dem ehemaligen Stasi-Knast müssten die Mitarbeiter besonders „entspannt“ und „locker“ miteinander umgehen, behauptet er, und bedauert, „missverstanden“ worden zu sein. Hubertus Knabe wiederum, dem der Vorwurf gemacht wurde, er habe die jahrelangen Übergriffe nicht verhindert, findet kein einziges Wort der Entschuldigung gegenüber den jungen Mitarbeiterinnen, deren Anschuldigungen er als Angriff auf sein Lebenswerk empfand, sondern zeigt, dass er sich komplett überschätzt hatte. Er gesteht, er habe geglaubt, als Direktor nach 18 Jahren unantastbar zu sein.

So belegt der Film letztlich eher, wie berechtigt die fristlosen Entlassungen von Frauendorfer und Knabe 2018 tatsächlich waren. Gerichte bestätigten inzwischen die Entscheidung des Stiftungsrates, auch ein Untersuchungsausschuss votierte mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken für die Rechtmäßigkeit der Entlassung. Nur die Vertreter von CDU und FDP im Ausschuss behaupteten weiter, Kultursenator Lederer habe gezielt das Lebenswerk Knabes zerstört. Sie sollten sich den Film des selbsternannten Anklägers Remy in aller Ruhe ansehen.

Sondervorgang MeToo – Mi., 27.10, 22.15, RBB