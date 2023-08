Near-Future-Serie „Arcadia“: Jedes Stückchen Zucker ist verdächtig

Die Einwohner von Arcadia brauchen keine Ausweise mehr. Ein Microchip im Handgelenk, der überall kontrolliert wird, gibt den Behörden jederzeit Aufschluss über ihre Bürger. Die wichtigsten Parameter, also IQ, Ausbildung, Lohn, Gesundheit, Gewicht, Fitness, gesellschaftlicher Beitrag sowie die Einhaltung der Gesetze werden in einem „Bürgerscore“ zusammengefasst.

Alle Angehörigen von Pieter Hendriks (Gene Bervoets) haben einen hohen Rang, denn ihr Score liegt bei über 8 von 10. Seine Töchter haben gute Jobs: So ist Alex (Melody Klaver) aufstrebende Polizisten beim „Schild“, Hanna (Ellie de Lange) arbeitet als Ärztin. Doch auf einer pompösen Hochzeitsfeier – Alex will ihre Verlobte Gloria (Jean Janssen) heiraten – schlagen die Polizisten des „Schilds“ zu und verhaften die komplette Familie. „Regulator“ Marco Simons (Maarten Heijmans) verdächtigt sie, ihren Bürgerscore manipuliert zu haben. Vater Pieter gesteht den Betrug und wird in eine Einöde außerhalb von Arcadia deportiert. Seine Frau und die Töchter werden herabgestuft, auch im Job. Zudem verlieren sie ihre hochrangige Wohnung.

Die belgisch-niederländische Serie, die mit deutscher Unterstützung entstand, ist ein weiterer Beitrag zum aktuellen „Near Future“-Boom – und mit Kosten von einer Millionen Euro pro Folge zugleich das bislang teuerste TV-Projekt der Niederlande. „Arcadia“ nimmt aktuelle Anleihen aus China, wo sich das „Social Scoring“ immer weiter ausbreitet. Dazu wirken die Drehbücher, als hätten Vertreter der Letzten Generation an ihnen mitgeschrieben. Denn Arcadia, so erklärt es später Glorias Vater, ein mächtiger Politiker (Wim Opbrouck), war zwei Generationen zuvor nach einer großen Flut entstanden, die zu Chaos und Anarchie geführt hatte. Das neue Staatswesen sollte eigentlich eine neue, sichere Welt schaffen, ohne Überbevölkerung, ohne Erderwärmung: „Alles sollte anders werden, gesünder, effizienter, vor allem fairer. Jeder bekommt, was er verdient!“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch Arcadia ist nicht etwa ein heiteres, lichtes, naturnahes Arkadien, wie es immer mal wieder erträumt wurde. Es hat sich zu einem freudlosen Polizeistaat entwickelt, in dem jeder Individualismus, ja sogar jedes Stückchen Zucker, verdächtig ist. Statt Fairness herrscht die brutale Ausgrenzung der Alten, Kranken und Schwachen: Mit einem niedrigen Score gibt es keine medizinische Behandlung mehr, wenn der Bus zu voll wird, müssen die Passagiere mit dem niedrigsten Wert aussteigen. Und wer den ständig steigenden Mindest-Score unterschreitet, wird ausgewiesen.

Für den Verrat von Familienangehörigen gibt es einen erhöhten Punktestand

In den acht Folgen werden die fünf Frauen der Familie begleitet, neben der Gattin von Pieter zwei leibliche und zwei adoptierte Töchter. Sie werden vom „Regulator“ weiter unter Druck gesetzt – für den Verrat von Familienangehörigen verspricht er einen erhöhten Punktestand. Generell ist dieses „Social Scoring“ also nicht etwa objektiv, sondern stark abhängig von der Gunst der Entscheider, die um Macht und Einfluss kämpfen. So konkurriert mit dem „Regulator“ eine übergeordnete „Revisorin“ vom Staatssicherheitsdienst „Visier“ (Natali Broods), die trotz ihrer weit fortgeschrittenen Schwangerschaft kein Erbarmen kennt.

Die Konflikte und Überlebenskämpfe werden von Regisseur Tim Oliehoek spannend in Szene gesetzt. So hat sich die Soldatin Milly (Abigail Abraham) auf einen Außenposten des Grenzschutzes versetzen lassen, um nach ihrem deportierten Vater zu suchen. Tatsächlich haben sich in der Wildnis einige Überlebende zu einer wehrhaften Öko-Bauernburg zusammengeschlossen und gehen mit der Armbrust auf die Jagd. Die Ärztin Hanna, zur Krankenschwester degradiert, gerät an eine Gruppe Widerständler, die den Chip außer Kraft setzen kann. Die Polizistin Alex schwankt zwischen Karriere und Familie. Nur die Autistin Luz (Lynn Van Royen) geht weiter naiv durch die Welt und verliebt sich ausgerechnet in den „Regulator“.

Der Look der Serie ist durchweg düster: So geben die gewaltigen Wassersperranlagen und Dämme der Niederlande ebenso beeindruckende Kulissen ab wie die brutalistischen Bauten, ob aus dem Computer oder aus der Realität. So wurde das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg zur Außenkulisse des Polizeireviers. Doch die Brutalität des Staates und die Hoffnungslosigkeit der Story erzeugen keinen Serien-Sog, im Gegenteil. Mitunter muss man sich fast überwinden, noch eine weitere Folge zu starten. Der Ausgang ist immerhin offen gehalten, eine weitere Staffel bereits in Arbeit.



Arcadia: acht Folgen, ab 18.8. in der Mediathek, vom 18. bis 20.8. um 20.15 Uhr auf One