Neue Doku: Wer ist der Hässlichste von ganz Italien?

Es ist nicht alles schlecht und verlogen an Public-Relation-Methoden. Wenn es gut läuft, setzt man eine Botschaft, die stark genug ist, Missständen und Gepflogenheiten neue Aufmerksamkeit zuzusprechen und sie so aus dem Beharren der Selbstverständlichkeit zu befreien. Auf einem besonders wirkungsvollen PR-Trick beruht der weltweite Ruhm des „Dorfes der Hässlichen“ – der hübschen mittelitalienischen 2000-Seelen-Gemeinde Piobbico, sehr schön gelegen am Fuße des Monte Nerone im Apennin von Umbrien-Marche. In der küstenfernen bergigen Abgeschiedenheit wurde 1879 der Klub der Hässlichen gegründet. Ursprünglich eine Heiratsvermittlungsagentur für Beiseitegeschobene und Übriggebliebene entwickelte sich der Klub immer mehr zu einem wahrhaftig sozialen und integrativen Trost- und Ermächtigungsprojekt, dessen wohltuende Wirkung auch auf den Zuschauer der halbstündigen Arte-Reportage „Das Dorf der Hässlichen“ übergreift.