Keinen Glückwunsch für die Neue, stattdessen steinerne Mienen bei den Beschäftigten. So sieht es aus, wenn beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) eine neue Intendantin gewählt wird.



Ulrike Demmer heißt die – nun ja – Glückliche. Sie war am Freitag als einzige verbliebene Kandidatin übriggeblieben und hat nach dem desaströsen Findungsverfahren schon mal einen Eindruck bekommen, wie es an ihrer neuen Wirkungsstätte so zugeht.

Denn das ist die zentrale Erkenntnis der vergangenen Wochen: Der RBB hat noch einen sehr langen Weg vor sich, um aus seiner Misere herauszufinden. Die Erneuerung, die nach dem Bekanntwerden des Skandals um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger immer wieder versprochen wurde, lässt weiter auf sich warten.



In den vergangenen Tagen sind es ausgerechnet die Beschäftigten gewesen, die mit unfairen Mitteln ein Verfahren torpediert haben, das nun niemanden mehr so richtig zufriedenstellen kann. Allein wie kaltschnäuzig Teile des RBB mit den Kandidatinnen umgesprungen sind, die sich mit ihrer Bewerbung ins Licht der Öffentlichkeit gewagt haben, ist ein starkes Stück. Die drei Frauen, die in die engere Wahl kamen, wurden erst mal schnöde beiseite geschoben, um zwei andere ins Rampenlicht zu schieben.

Die Digitalchefin von ARD-aktuell, Juliane Leopold, die vor sich wenigen Tagen aus dem Verfahren zurückzog, hat es bemerkenswert beschrieben: Sie habe erst in den vergangenen Tagen verstanden, dass es im RBB gerade Fragen gebe, die mit größerer Priorität im Fokus stehen, als journalistische Angebote kritisch auf Zukunftsfähigkeit zu prüfen, erklärte die 40-Jährige und nannte als Beispiele: „Fragen wie: Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Welche Spielregeln gelten, wenn große Entscheidungen anstehen? Und bei einigen nicht zuletzt: Wie bleibt am ehesten alles so, wie es ist?“

Damit alles bleibt, wie es ist, hat man zunächst mal Interims-Intendantin Katrin Vernau favorisiert. Sie hat sich allerdings bis zum Schluss geziert, eine Bewerbung abzugeben, aus Gründen, die nur sie selbst und eingeschworene Fans verstehen. Gleichzeitig aber versicherte sie in Interviews und Presseerklärungen immer wieder, dass sie als Chefin weiterhin zur Verfügung stehe.

Ihr Zögern wurde im Rundfunkrat flankiert von der Bemerkung der Personalratsvertreterin, die mal eben erklärte, dass es kaum ernstzunehmende Bewerbungen gebe, man Vernau also unbedingt brauche. Und Vernau? Die war dann doch bereit, sich zu bewerben, lange nach Ende der Frist und wenn man sie schön bitten würde. Was? Sollte? Das?



Dann ging die Schlacht um Jan Weyrauch los. Der Programmdirektor von Radio Bremen war eigentlich auch in der engeren Auswahl, verzichtete aber auf seinen Platz auf der Shortlist. Es lag am Geld. Der Chef oder die Chefin des RBB soll nach dem Schlesinger-Desaster nämlich erstmals weniger verdienen als der Ministerpräsident von Brandenburg. Für Weyrauch war das ein Problem, für die Beschäftigtenvertretungen auch. Sie wollten ihn unbedingt und sie bekamen ihren Willen. Weyrauch wurde tatsächlich nachnominiert – und hatte die Chuzpe, einen Tag vor der entscheidenden Rundfunkratssitzung doch wieder „och, nö“ zu sagen.

Die Erklärung dazu lässt tief blicken. Der Deutschen Presseagentur sagte er, dass er abgesagt habe, um mit Bescheidenheit beim Gehalt keine negative „Folgewirkung auf das gesamte Gehaltsgefüge im RBB“ auszuüben, „bei allem Verständnis für den sorgsamen und sparsamen Umgang mit Beitragsgeldern“. Man braucht schon eine besondere Form von Humor, um das gut zu finden. Denn es heißt auf gut Deutsch: Ich muss so viel verdienen, damit ihr auch weiter gut verdienen könnt, liebe Untergebene. Dazu muss man wissen, dass beim RBB nicht nur die außertariflichen Gehälter der Führungsspitze sehr hoch sind, sondern auch die Tarife der Beschäftigten. Kleine Information am Rande: Weyrauch hatte offenbar vor, nicht in die Hauptstadt überzusiedeln, sondern in Bremen wohnen zu bleiben.

Jetzt ist es also Ulrike Demmer geworden. Aus den Anhörungen verlautete, dass sie ein schlüssiges Konzept für ihre Amtszeit vorgelegt habe. Man wird sehen, ob das stimmt. Klar ist jedenfalls, dass die Frau ein beachtliches Stehvermögen an den Tag gelegt hat und sich von Anwürfen gegen ihre Person nicht aus dem Tritt bringen ließ. Genau die Eigenschaft wird sie beim RBB brauchen. Denn dort muss sich dringend einiges ändern. Man kann ihr nur von Herzen viel Glück dabei wünschen. Sie wird es brauchen.