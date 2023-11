Neuer Rundfunkstaatsvertrag für den RBB: Personen mit ostdeutscher Biografie bevorzugen

Ihr starkes Selbstbewusstsein haben die Vertreter des RBB selbst in der Krise nicht verloren. Der neu gefasste Rundfunkstaatsvertrag, den die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg am Freitag in Potsdam unterschrieben haben, wird vonseiten des Senders stark kritisiert. So beklagte die Senderspitze diverse Eingriffe in die verfassungsmäßig garantierte Rundfunk- und Programmhoheit und forderte viele Änderungen. Noch schärfer formulierten es die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse: „Die Politik in Berlin und Brandenburg greift nach der Macht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk!“ Doch nicht nur die Betroffenen erhoben massive Einwände: Auch der Rundfunkrat, der Vorgaben kontrollieren soll, teilt einige Kritikpunkte gegen die Novellierung. Kritisiert werden damit engere Regelungen für einen Sender, dessen Finanzskandale ja erst aufgezeigt hatten, dass die bisherigen Rahmen zu weit gefasst, die Kontrollmechanismen zu lasch waren.

Doch gegen welche angeblichen Eingriffe „der Politik“ wehrt sich der RBB eigentlich? Nachdem Brandenburger Politiker jahrelang vergebens die zu geringe Repräsentanz ihres Landes im Programm moniert hatten, während die frühere Intendantin Patricia Schlesinger gern einen „Hauptstadtsender“ leiten wollte, gibt der neue Rundfunkstaatsvertrag nun ungewöhnlich konkret Strukturen vor. Das TV-Programm soll täglich nicht mehr nur wie bisher zu den Nachrichtensendungen „Abendschau“ und „Brandenburg aktuell“ 30 Minuten, sondern 60 Minuten lang auseinandergeschaltet werden. Der RBB wird dazu verpflichtet, ein zusätzliches Regionalbüro in Brandenburg zu eröffnen, wie es schon in Prenzlau und Perleberg existiert. Doch greifen diese strukturellen Vorgaben schon in die Programmhoheit ein? Der RBB verweist auf die Kostensteigerung in Millionenhöhe und würde lieber mehr Regionalreporter von Potsdam in den Westen Brandenburgs aussenden. Zudem behindere die Festlegung auf mehr lineares Programm eine Hinwendung zum Digitalen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auf Kritik von Senderspitze wie Rundfunkrat stießen die Vorgaben zum Personal. Der neue Rundfunkstaatsvertrag legt fest, dass generell Personen mit ostdeutscher Biografie oder wenigstens biografischen Bezügen zu Berlin und Brandenburg bei der Besetzung von Führungspositionen zu bevorzugen sind. Bislang stammten sämtliche Intendantinnen des RBB aus dem Westen Deutschlands – und brachten dann oft Vertraute aus ihren ARD-Anstalten mit. Der Vorsitzende des Rundfunkrates Oliver Bürgel findet es schwierig, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ostdeutsche Biografien abzugrenzen, und hält die Regelung für einen Verstoß gegen die Grundsätze des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Gutachter und Redakteursausschuss beklagen Eingriffe „der Politik“ ins Programm

Dazu schreibt der Vertrag eine zusätzliche Leitungsebene vor: Die für das Landesangebot verantwortlichen Direktoren sollen vom Rundfunkrat gewählt werden, der bislang nur für die Wahl der Intendantin und der Direktoren zuständig war. Der Vorschlag aber soll von der Intendantin kommen. Ein vom RBB bestellter Gutachter und der Redakteursausschuss beklagten hier Eingriffe „der Politik“ ins Programm. Doch nur sieben der 30 Mitglieder des Rundfunkrats werden von den beiden Parlamenten entsandt. Andere haben zwar ein Parteibuch, vertreten aber übergeordnete Interessen, so der Linke Sören Benn als Vertreter des Rats der Berliner Bürgermeister oder die SPD-Frau Elisabeth Herzog-von der Heide. Die Luckenwalder Bürgermeisterin vertritt die kommunalen Spitzenverbände Brandenburgs. Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels wies die Vorwürfe als „abwegig und nicht nachvollziehbar“ zurück. Der Rundfunkrat sei ein „staatsfernes, pluralistisch besetztes Gremium, das die ganze Breite unserer Gesellschaft abbildet“.

Strikt wehrte sich der RBB zudem gegen die neuen Haftungsregelungen für das Spitzenpersonal – direkte Konsequenzen aus der Raffgier der geschassten Führungsriege um Patricia Schlesinger, um deren Forderungen der RBB seither vor Gericht streitet. Künftig wird nicht nur, wie derzeit schon im Fall von Ulrike Demmer, das Gehalt stark gedeckelt – ein Intendant soll nicht mehr als ein Senator verdienen. Dazu haften RBB-Spitzenkräfte bei Pflichtverletzungen mit dem Anderthalbfachen eines Jahresgehalts. Dies halten die Betroffenen für unverhältnismäßig. Selbst Rundfunkräte, bisher ehrenamtlich tätig, haften künftig mit dem Doppelten ihrer jährlichen Aufwandsentscheidung – das dürfte die Bereitschaft für dieses Mandat nicht gerade steigern.

Doch generell ist der RBB nach all den Skandalen längst nicht mehr in der Position, weitreichende Forderungen zu stellen. Und es mutet schon recht unverfroren an, wenn die neu Intendantin Ulrike Demmer, die fünf lange Jahre lang stellvertretende Regierungssprecherin im Range einer Ministerialdirektorin war, nun vehement den Einfluss der Politik auf ihren Sender beklagt. Die notwendige Novellierung des Staatsvertrags lässt sich durchaus als Versuch lesen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr Bürgernähe zu verordnen und damit eine größere Akzeptanz zu verschaffen. Stimmen die beiden Parlamente dem Vertrag zu, was zu erwarten ist, dann tritt er Anfang 2024 in Kraft.