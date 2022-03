Eines der letzten unabhängigen Medien in Russland hat sein Erscheinen eingestellt. Zumindest vorerst. Die Herausgeber der Zeitung Novaja Gaseta veröffentlichten am Montagabend auf ihrer Webseite folgende Mitteilung: „Wir haben eine weitere Warnung von Roskomnadzor erhalten. Danach setzen wir die Veröffentlichung der Zeitung auf der Website, in Netzwerken und auf Papier aus – bis zum Ende der ‚Sonderoperation auf dem Territorium der Ukraine‘.“ Roskomnadzor ist die russische Zensurbehörde. Und es ist wohl so, dass die Redaktion mit ihrer Entscheidung einem Publikationsverbot zuvorgekommen ist.

Das 1993 gegründete Blatt mit Sitz in Moskau ist den Machthabern schon lange ein Dorn im Auge. Mitarbeiter wurden immer wieder angegriffen, fünf von ihnen wurden ermordet, darunter Anna Politkowskaja.

Der Gründer der Nowaja Gaseta Dmitri Muratow bekam 2021 den Friedensnobelpreis

Die Nowaja Gaseta wurde weit über Russland hinaus bekannt, als ihr Gründer und zeitweiliger Chefredakteur 2021 für seine Berichterstattung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde: Dmitri Muratow. Vor ein paar Tagen gab die Nowaja Gaseta bekannt, Muratow werde die Medaille zugunsten ukrainischer Flüchtlinge versteigern lassen.

Die Redaktion stellte sich von Beginn an gegen den Angriff Putins auf die Ukraine. Ihr Titelblatt mit der Schlagzeile „Russland bombardiert die Ukraine“ am 25. Februar war schwarz unterlegt. Der 60 Jahre alte Muratow wandte sich auf der Webseite des Blatts mit einem Video-Kommentar an die Leser: „Nowaja Gaseta ist gegen den Krieg“. Die Ausgabe erschien an diesem Tag auf Russisch und Ukrainisch. „Denn wir werden die Ukraine niemals als Feindesland ansehen und die ukrainische Sprache wird für uns niemals die Sprache der Feinde sein.“ Er hoffe auf eine große Friedensbewegung in Russland. Diese aber gibt es bis heute nicht, auch wenn Tausende trotz drohender Strafen auf die Straße gehen.

Die Nowaja Gaseta sprach anfangs trotz Verbots weiter von einem Krieg

Die Redaktion widersetzte sich zunächst der staatlichen Anweisung, die Begriffe Invasion, Besetzung und Krieg zu vermeiden. „Wir nennen es weiter Krieg“, sagte Muratow. „Und wir warten auf die Konsequenzen.“ Doch bald mussten sie sich dem Druck der Zensurbehörde beugen, um weiter erscheinen zu können.

Anfang März noch hatte Muratow versichert, seine Redaktion werde arbeiten, solange man sie lasse, auch wenn die Zeitung sich in einer schwierigen Situation befinde, weil sie die offizielle Perspektive nicht in ihre Berichterstattung einfließen lasse. „Wir verraten unsere Leser nicht, wir werden keine Propaganda verbreiten. Wir respektieren die Souveränität der Ukraine – und die Souveränität der Nowaja Gaseta.“ Wie groß muss der Druck nun geworden sein, dass eine Zeitung, die sich ihren Lesern so verpflichtet fühlt, ihr Erscheinen einstellt.