Seltsam geschwollene Titel hat der Münchener „Polizeiruf“ schon öfter getragen. Der erste Auftritt von Verena Altenberger als Elisabeth Eyckhoff vor knapp drei Jahren hieß „Der Ort, von dem die Wolken kommen“, der Nachfolger „Die Lüge, die wir Zukunft nennen“. Der fünfte Krimi mit der mittlerweile zur Kriminalistin aufgestiegenen Bessie heißt nun „Das Licht, das die Toten sehen“ und gibt den Zuschauern neue Rätsel auf. Ist damit das kalte UV-Licht in der Eislaufdisko gemeint, das die weißen T-Shirts der Vorstadtjugendlichen grell leuchten lässt?

Zwei 17-jährige Mädchen werden nach dem Eislaufen vermisst. Eine wird nach zwei Tagen erstochen aufgefunden, eingewickelt in Plastikfolien. Die andere bleibt auch nach zwei Jahren noch verschollen. „Tod auf dem Eis. Der Schlittschuhmörder von der Isar“ – diesen Titel schlägt Bessies neuer alter Kollege Dennis Eden vor. Stephan Zinner war in der Rolle schon vor einem Jahr mal im Münchener „Polizeiruf“ aufgetaucht; im skurrilen Fall um „Frau Schrödingers Katze“

Die beiden Opfer sahen seltsamerweise aus wie Zwillinge, und auch ihre Mütter sind auf den ersten Blick nur schwer voneinander zu unterscheiden. Karoline (Anna Grisebach) bringt eine Haarbürste aufs Revier, um prüfen zu lassen, ob die aufgefundene Leiche ihre seit zwei Jahren verschwundene Tochter Anna ist. Dabei hatte der Abgleich des Gebisses schon ergeben, dass es sich um Laura, eine andere Eisläuferin, handelt. Die Mutter von Anna macht einen leicht verwirrten Eindruck, und auch der Film schafft es immer wieder, die Zuschauer zu verwirren: So sieht Bessie Eyckhoff neben dem Fundort der Leiche ein Klettergerüst, das gar nicht mehr steht, aber bei der Suche vor zwei Jahren eine Rolle spielte. Damals war sie schon als Streifenpolizistin dabei und trug noch einen mädchenhaften Pferdeschwanz. Als Kommissarin trägt sie jetzt eine schicke Kurzhaarfrisur und agiert eher wie eine Psychologin. Die Beziehungen der Menschen zueinander seien das Entscheidende, erklärt sie erst einer Schulklasse, dann ihrem neuen Kollegen Dennis. Die Kommissarin, die ja mehr Zeit mit den Opfern als mit den Tätern verbringt, geht sogar so weit, die Mutter der vermissten Anna zu duzen – obwohl die Frau sich immer seltsamer verhält. Verena Altenberger spielt diesen Balance-Akt sehr souverän: Trotz aller Empathie wirkt ihre Kommissarin weiter professionell.

„Keinen Bock auf die Bahnhof-Zoo-Nummer“

Die „Polizeiruf“-Gucker sehen von Anfang an mehr: Der Krimi von Sebastian Braueis und Roderick Warich (Buch) sowie Filippos Tsitos (Regie) begleitet ein junges Pärchen, das in einer vermüllten Wohnung haust. Steffi (Zoe Valks) wirkt dominant, rast auf Rollschuhen durchs Viertel, um ihre Pillen und Drogen zu verticken, und spielt gern mit abhängigen Menschen. Patrick (Aniol Kirberg) dagegen ist labil, hockt nur zuhause und spielt unentwegt auf dem Laptop. „Ich habe keinen Bock auf deine Bahnhof-Zoo-Nummer!“, herrscht Steffi den ängstlichen Patrick an – das wäre der nächste Titelvorschlag für diesen Krimi.

Die Inszenierung ist filmischer als die allermeisten deutschen Krimis, erklärt nicht jedes Detail haarklein, sondern arbeitet mit Sprüngen und Assoziationen. Die Stimmung des Films erinnere ihn an das Album „Dummy“ von Portishead, erklärte Schauspieler Stephan Zinner in einem ARD-Interview. Tatsächlich erzeugt auch die Musik von Josepha van der Schoot einen solch düsteren Sound. Selbst die Auflösung wird hier nicht mit trockenen Fakten oder einem wortreichen Geständnis vorgeführt. Als verräterisch erweist sich lediglich eine beiläufige, spielerische Geste.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen, So, 15. Mai, 20.15 Uhr, ARD