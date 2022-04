Im letzten Rostocker „Polizeiruf“ vor drei Monaten hatte sich Charly Hübners Kommissar Sascha Bukow aus Rostock verabschiedet und war ausgerechnet in eine Hütte nach Sibirien geflüchtet, die ihm sein krimineller Vater hinterlassen hatte. Wie würde es einem deutschen Ex-Polizisten inzwischen in Russland ergehen? Käme er vielleicht gar nach Deutschland zurück?

Nicht nur der Freund des Rostocker „Polizeirufs“, sondern auch Bukows Kollegin und Verlobte Katrin König (Anneke Kim Sarnau) trägt immer noch schwer an seinem Abgang nach zwölf gemeinsamen Jahren. Die Profilerin vergräbt sich zuhause – und steckt sogar ihren Kopf in einen Sauerteig, der einfach nicht gelingen will. Doch dieser Fall bringt ja Bukows Nachfolgerin nach Rostock: Saschas Halbschwester. Melly Böwe war im Fall „Sabine“ schon mal zur Beerdigung ihres Vaters an der Küste aufgetaucht, lebt in Bochum, kann besser backen als König – und wird gespielt von Lina Beckmann, der Frau von Charly Hübner.

Melly Böwe ist zurück

Familie ist ohnehin das große Thema dieses „Polizeirufs“ unter dem banalen Titel „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“. Der Krimi von Autor Florian Oeller und Regisseur Stefan Krohmer eröffnet mit der Flucht eines gehetzten, unter Drogen stehenden Jungen (Alessandro Schuster). Der 16-jährige Max hatte als Pflegekind bei einer Familie gelebt, in dessen Nachbarschaft eine Mutter und ihr schwergelähmter Sohn tot aufgefunden werden. Der Flüchtende ist stark tatverdächtig und verletzt unterwegs einen zudringlichen Typen mit dem Messer. Seine Flucht bringt Melly Böwe zurück nach Mecklenburg: Die Polizistin hatte den Jungen vor Jahren aus einem Zeugenschutzprogramm an die Familie in der alten Heimat vermittelt.

Der Film lässt zunächst alle Linien parallel laufen: Hier die paralysierte Katrin König, da der gehetzte Junge, dort die anreisende Melly Böwe. Rings herum noch die Rostocker Kollegen, allen voran Chef Röder – Uwe Preuss war ja vor einer Woche erst im Hessen-Tatort als bösartiger Mörder zu sehen, der seine Familie geschickt manipuliert. Zwischen den neuen Kolleginnen Katrin König und Melly Böwe kommt es zu den offenbar unvermeidlichen Reibereien und Kompetenzrangeleien – geradezu ein Standardritual im deutschen Serienkrimi.

Die Kommissarinnen ergänzen sich gut

Hier aber droht kein ausufernder Zickenkrieg über mehrere Folgen hinweg. Die beiden Kommissarinnen scheinen vielmehr dank ihrer Unterschiede recht schnell ein gut funktionierendes Duo bilden zu können. Während die Figur von Anne Kim Sarnau distanzierter und analytischer agiert, wirkt Lina Beckmanns Kommissarin Melly intuitiver, dazu gewinnend direkt und offen. Bukows Schwester ist nicht, wie König, durch kriminelle Verstrickungen vorbelastet. Lina Beckmann, bislang eher am Theater aktiv, bringt viel Schwung und sogar Witz ein.

Regisseur Stefan Krohmer ist kein Spezialist für harte Krimis, eher bekannt für Dramen um familiäre Abhängigkeiten. Auch hier wird klar, dass die Konflikte einer Pflegefamilie der Schlüssel zum Fall sind – das hat Tradition in Rostock. Der Fall „Kindswohl“ hatte Bukow vor zwei Jahren zu kriminellen polnischen Pflegeeltern geführt, Kollegin König ist selbst bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und bringt ihre Biografie direkt ein. Zum Ende spitzt sich der Film, der zunächst wie ein funktionaler, routinierter Übergangskrimi wirkte, dramatisch zu und zeigt bittere Momente des Verlorenseins und der Verzweiflung.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen, So, 24.4., 20.15, ARD