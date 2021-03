Wir haben an dieser Stelle während der Pandemie schon von mehreren Radioprojekten berichtet, die einem die Welt ins Homeoffice holen. Die Internetseite radio.garden erlaubt einen Zugriff zu Lokalradiostationen rund um den Globus, den man per Maus drehen und wenden kann, wie man will. Weniger Wahlmöglichkeiten, dafür Ruhe und Entspannung erlaubt slowradio.cz, das aus einem Wald im böhmischen Mittelgebirge sendete: Vogelstimmen, Regen oder Tiergeräusche.