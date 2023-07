RBB-Programmdirektorin zum Gendern: Jeder kann bei uns entscheiden, wie er spricht

„Bloß nicht langweilen“ lautet ein Slogan des RBB – und seit gut einem Jahr produziert der Sender tatsächlich Schlagzeilen, allerdings im negativen Sinne. Die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger hinterließ einen Scherbenhaufen – die Untersuchungen dazu kosteten schon mehr als zwei Millionen Euro allein an Anwaltskosten. Die Interims-Intendantin Katrin Vernau war vollauf damit beschäftigt, das Finanzchaos zu ordnen, die Wahl der künftigen Intendantin Ulrike Demmer verlief holprig. Höchste Zeit, darüber zu reden, was die Gebührenzahler für monatlich 18,36 Euro eigentlich bekommen sollen. Torsten Wahl besuchte die neue RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner im Haus des Rundfunks.

Frau Zöllner, haben Sie sich eigentlich um den Posten der Intendantin beworben? Schließlich sind Sie die höchstrangige verbliebene Programmmacherin im Haus.

Ich habe mich nicht beworben – genau aus diesem Grund: Ich will nah am Programm sein und fühle mich als Programmdirektorin auf dem richtigen Platz.

Ihr Vorgänger Jan Schulte-Kellinghaus hatte die Programmdirektion umgestaltet, nicht mehr nach Ausspielwegen wie Radio, Fernsehen, Netz, sondern nach Themenbereichen in vier „Contentboxen“: Information, Kultur, Gesellschaft, Sport. Wollen Sie diese Struktur beibehalten?

Diese Struktur ergibt nach wie vor Sinn. Auch wenn ich nicht so gerne von Content, sondern lieber von Inhalten spreche. Inhaltlich ähnliche Bereiche zusammenzulegen und aus diesen Fachressorts für verschiedene Ausspielwege zu produzieren, halte ich im Prinzip für richtig. Das funktioniert vor allem in der Aktualität und bei größeren Projekten gut.

Zum Beispiel?

Derzeit sitzt bei uns ein Team daran, die Geschichte legendärer Berliner Konzerte aufzubereiten. Daraus wird eine Doku-Reihe entstehen, aber auch ein Podcast. Und wenn wir aktuelle Großereignisse haben wie Waldbrände, dann können wir uns durch die Vernetzung die Bälle zuspielen. Damit sind wir schneller und können mit weniger Aufwand mehr berichten.

Die letzten Jahre RBB-Fernsehen erschienen mir als Beobachter so: In der ARD hat der RBB durchaus geglänzt und Grimme-Preise sowohl für Fiktion wie die Serie „Tina Mobil“ als auch für Dokumentarisches bekommen, dies aber mit einem Griff ins Sparschwein erkauft. Dagegen wurde das Regionalprogramm vernachlässigt, das 2022 abgeschlagen Letzter unter den Dritten wurde. Teilen Sie meine Einschätzung?

Da gehe ich nicht mit. Für mich zählt relevantes Programm, das das Leben der Menschen in Berlin und in Brandenburg betrifft und bereichert. Unter dieser Prämisse habe ich bisher Programmentscheidungen getroffen und tue das auch weiterhin. Und ja, wir haben mit fiktionalen und dokumentarischen Filmen und Serien, übrigens auch mit Podcasts, renommierte Preise gewonnen – aber die Inhalte waren von hier. Dass wir nun in so kurzer Zeit Rücklagen bilden mussten, die schon vorher hätten gebildet werden sollen, war natürlich ein heftiger Schlag.

Wie sieht es künftig im Programmbereich aus?

Wir müssen im Programm 2023/24 insgesamt 21 Millionen Euro einsparen. Das ist eine große Summe, auch angesichts massiv steigender Preise und der Inflation. Ein nicht geringer Teil davon kommt aus der Fiktion. Ich hoffe aber, dass wir ab 2025 wieder wenigstens einmal im Jahr eine besonders erzählte Serie anbieten können.

Zur Person Martina Zöllner, Jahrgang 1961, studierte Germanistik und Anglistik an der FU Berlin. Sie arbeitet seit 1993 als Kulturredakteurin bei der ARD und schrieb zwei stark diskutierte Romane. Im Jahr 2017 wurde sie von der damaligen Intendantin Patricia Schlesinger zum RBB geholt und verantwortete als Leiterin des Programmbereiches Kultur Formate wie „Warten auf’n Bus“ und „Eldorado KaDeWe“. Seit April ist Martina Zöllner Programmdirektorin. Für diesen Posten hat der Verwaltungsrat des RBB ein Jahresgehalt in Höhe von 195.000 Euro festgelegt. Zöllners Vorgänger Jan Schulte-Kellinghaus hatte noch 215.000 Euro plus 31.000 Euro Boni eingestrichen.

Also gibt es im kommenden Jahr nur Tatort und Polizeiruf vom RBB?

Schon noch einiges mehr: Von uns koproduzierte Filmdebüts junger Kreativer, dazu die Serien „WaPo Berlin“ und „Die Heiland“ für das Erste – die sind aus ARD-Gemeinschaftsmitteln finanziert, aber in unserer redaktionellen Hand. Wir sind auch an einem aufwändigen Serienprojekt beteiligt über Alfred Herrhausen, mit Oliver Masucci in der Hauptrolle. Es ist schon abgedreht, federführend ist die ARD Degeto. Kürzlich ausgestrahlt wurde die zweite Staffel „Mapa“ über einen verwitweten jungen Vater, eine kleine hiesige Serie, eine „SadCom“ mit ganz besonderem Charme. Sie ist in der Mediathek noch zu sehen.

Der RBB hat schon bekannt gegeben, dass die Serie „Tina Mobil“ mit Gabriela Maria Schmeide nicht fortgeführt werden kann, die alle begeistert hat, sogar den Rolling Stone. Warum hat der RBB hier keinen Kooperationspartner gefunden?

Wir fanden die Serie so milieugenau und wahrhaftig, dass wir schon die Bücher für eine zweite Staffel beauftragt hatten. Und was die Autorin Laila Stieler erneut geliefert hat, liest sich ganz wunderbar, die Geschichte von Tina ist eine sehr regionale Berlin-Brandenburger Geschichte. Leider haben wir im zweiten Schritt keinen Partner gefunden.

Die ARD-Sender wollen künftig gemeinsame Kompetenzzentren einrichten, zu Schwerpunkten wie Klima, Verbraucher, Gesundheit. Wo will sich der RBB einbringen?

Uns interessiert das Thema Klima wegen der starken Wissenschaftslandschaft in Berlin und Brandenburg. Hier wollen wir uns als einer von mehreren Sendern einbringen. Aber entschieden ist noch nichts.

Ich habe schon 2016 mit der damals neu gewählten RBB-Intendantin Patricia Schlesinger darüber diskutiert, warum die Dritten Programme nicht stärker kooperieren, sich beispielsweise aufwändige Animationen für ihre Gesundheitsmagazine teilen. Ist in den sieben Jahren seitdem eigentlich Konkretes passiert?

Ich verstehe Ihre Skepsis. Aber die aktuelle ARD-Reform unter dem Motto „Nicht jeder macht mehr alles“ ist ernst gemeint. Ich habe noch nie einen so großen Reformprozess in der ARD erlebt – und ich bin schon einige Jahre dabei. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel.

Stärker kooperieren sollen auch die Kulturwellen im Radio. Doch die Ankündigungen einer stärkeren Zentralisierung sorgen für Aufregung.

Dabei haben wir nur beschlossen, da zusammenzuarbeiten, wo es journalistisch Sinn ergibt. Die regionale kulturelle Vielfalt in den Kulturwellen soll unbedingt gewahrt bleiben. Man kann aber ein gemeinsames Abendprogramm ab 20.15 Uhr gestalten, Stücke in einem „gemeinsamen Kulturregal“ zur Verfügung stellen oder sie entnehmen und bei sich einbauen. Ein besonderes Live-Konzert werden wir weiterhin bei RBB Kultur übertragen und es dazu anderen Sendern anbieten. Dieses Grundmodell von Kooperationspartnerschaften und flexiblen gemeinsamen Programmmodulen finde ich sinnvoll.

Die Interims-Intendantin Katrin Vernau hatte vier Vorgaben für das Programm gemacht: Es soll regionaler, digitaler, dialogischer und wirtschaftlicher werden. Sie selbst hat sich um die Finanzen gekümmert. Wie sieht es mit den anderen Kriterien aus? Fangen wir mit dem Regionalen an: Brandenburg kommt bisher zu kurz im Programm.

Das sehe ich anders. Bei uns findet ganz viel Brandenburg statt. Gerade haben wir in Brandenburg große Zuwächse bei der Reichweite unserer Radioprogramme verzeichnen können. Wir wollen aber noch regionaler werden und stärken deshalb den Journalismus in der Fläche. Dazu erweitern wir in Westbrandenburg das Netz von Reporterinnen und Reportern. In Frankfurt (Oder) und Cottbus haben wir ja schon Regionalstudios. Auch das Vorabendmagazin soll wieder regionaler werden, und die Nachrichtensendung „Brandenburg aktuell“ bekommt ein neues Studio.

Kommen wir zum Digitalen.

Die digitale Transformation muss weitergehen, denn wir wissen natürlich, dass viele Jüngere linear gar nicht mehr unterwegs sind. Wir haben aber den Auftrag, alle zu erreichen. Deshalb wollen wir einen größeren, auch riskanten Schritt gehen und werden mehr Geld in die Beiträge für die Mediathek stecken – und wiederholen sie erst danach im Dritten, auch zur Primetime. Um neue Zielgruppen zu erreichen, müssen wir zum Teil andere Erzählweisen entwickeln, das ist spannend. Unsere Redaktionen kooperieren hier eng mit den Teams der Mediathek und unserer Medienforschung.

Wie will der RBB künftig „dialogischer“ werden?

Wir haben ja das Live-Format „Wir müssen reden“ – das wollen wir weiterentwickeln und in einer höheren Schlagzahl senden. Jüngst haben wir hier etwa die Folgen von Ärztemangel auf dem Land und fehlenden Pflegekräften für die Patienten, aber auch die Probleme der Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlingen diskutiert. Das Format soll noch partizipativer und diskursiver werden – die Tools dazu haben wir zum Teil schon. Man kann sich mit „Mein RBB“ direkt in die Sendung einschalten, Voten und Kommentare abgeben. Wir müssen uns unbedingt mit den Themen jener Menschen beschäftigen, die sich von uns nicht mehr so angesprochen fühlen.

In die Diskussion geraten ist die vom RBB verantwortete Satire-Sendung „Nuhr im Ersten“, die von ZDF-Kollegen angegriffen und als „rechtslastig“ verunglimpft wurde. Steht der RBB weiter zu Dieter Nuhr?

Auf jeden Fall. Ich halte ihn für eine ganz wichtige Figur in der Szene, und ich fand es sehr souverän, wie er auf Böhmermanns Angriffe reagiert hat. „Nuhr im Ersten“ wird es weiterhin vom RBB geben.

Dieter Nuhr macht sich gern über Auswüchse der „Gendersprache“ lustig, deren Verwendung bei den Öffentlich-Rechtlichen oft als belehrend kritisiert wird. Welche Tendenzen gibt es hier beim RBB?

Wir gendern in den Nachrichten nicht – lediglich in den Nachrichten unserer jungen Welle Fritz – und überlassen es ansonsten den Moderatorinnen und Moderatoren und ihren Redaktionen. Jeder bekommt bei uns die Freiheit, sich zu entscheiden, wie er spricht.

Was läuft künftig im Spätabendprogramm im RBB-Fernsehen?

Für diese Sendestrecke soll ja gar kein Geld mehr ausgegeben werden. Dafür sammelt zum Beispiel unsere Arbeitsgruppe Archiv gerade Ideen, und die haben mich umgehauen. Archiv klingt auf den ersten Blick immer spröde. Aber ohne zu viel zu spoilern – hier wird es bunt.

Wie stark kann sich die Belegschaft, die eine Spar- und Streichliste nach der anderen verkraften musste, in das künftige Programm einbringen?

Wir haben nicht nur gespart, sondern auch eine strategische Weichenstellung vorgenommen. Wir haben alles auf den Kopf gestellt und sind dabei, uns neu aufzustellen. Und ich glaube, es gelingt. Wir haben sieben Arbeitsgemeinschaften gebildet, und es motiviert mich ungemein, mitzuerleben, welche Ideen hier gerade entstehen. Ich sehe aber auch, dass es für viele Kolleginnen und Kollegen an die Substanz geht, dass es um die Existenz geht. Es ist kein einfacher Prozess, den wir alle gerade bewältigen müssen.